Способствовала аэроразведка: Сырский показал уничтожение опорного пункта РФ из САУ "Гвоздика" (видео)

Экипаж самоходной артиллерийской установки ВСУ получил координаты по размещению врагов от аэроразведки и успешно справился с задачей.

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Самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" ВСУ ликвидировала опорный пункт россиян. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в Telegram опубликовал результаты работы украинских защитников.

Аэросведка сначала зафиксировала скопление живой силы россиян. Точным выстрелом из САУ "Гвоздика" ликвидировала российских оккупантов.

"Артиллерия 22-й ОМБр уничтожает врага. Слава Украине!" — отметил он в заметке.

Война в Украине: ситуация на фронте в июле

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 20 июля сообщил, что ВСУ держат оборону Марьинки. Сейчас это один из самых тяжелых участков фронта. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ ведут оборону Марьинки с осени 2022 года.

Генерал-полковник Александр Сырский также рассказал, что у ВСУ есть возможность ответить только одним выстрелом на каждые 7-8 выстрелов противника. Это создает сложности для ВСУ и делает быстрый результат в боях практически невозможным.

Аналитики Института изучения войны (ISW) 20 июля сообщили, что под Бахмутом враг вынужден отойти. Российские войска на Бахмутском направлении имеют проблемы с ротацией и подкреплением. Эти факторы не позволяют оккупантам отвоевать ранее утраченные позиции. Украинские защитники продолжили наступательные операции к северу и югу от города Бахмут и заставили российские войска отступить с позиций к северо-востоку от Орехово-Васильевки.

Напомним, 20 июля украинские бойцы с помощью дрона уничтожили танк Т-90 россиян под Бахмутом. Группа "Асгард" подразделения "Глаза" 120-го ОРБ во взаимодействии с 3-й ОШБр и начальником РЭБ и КБ 28-й ОМБр провела успешную операцию.