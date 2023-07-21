Локдаун для Путина: почему президент РФ боится покидать страну, — эксперт

Политолог Николай Давидюк уверен, что президент РФ не поехал на саммит БРИКС в ЮАР в том числе потому, что испугался возможного отстранения от власти у себя в государстве.

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Отказ от поездки в Южную Африку на саммит БРИКС может свидетельствовать о том, что Путин не только испугался задержания из-за ордера на арест Международного уголовного суда, а возможного отстранения от власти у себя в государстве. Поэтому российский президент остается изолированным в своей стране в ожидании политических последствий внутри страны. Об этом в комментарии Фокусу сказал политолог Николай Давидюк.

"История с Евгением Пригожиным, который спланировал мятеж, еще не отыграна. Недавно появилась социология, что он, хоть и с маленьким процентом, но все же был на втором месте среди кандидатов в президенты, — отмечает в разговоре он. — Прошел месяц после его "операции" по захвату власти, появился и генерал Спартак Попов. Комедийный персонаж, который пишет в телеграмме, и прорывается в информационное пространство".

Такие истории могут свидетельствовать о том, что Путин внутри страны потерял исключительную монополию на власть.

"То, что он уже не может выезжать, ставит перед внутренними элитами принятие серьезного решения, что президента надо заменить, — продолжает он. — А как иначе развивать государство с президентом, который не сможет поехать и подписать контракт, представлять страну? Поэтому политическим силам и силовикам, в первую очередь ФСБ и финансово-олигархическим элитам надо принять решение, будет ли грядущие шесть лет их государство условно развиваться, или тормозить дальше в присутствии Путина".

Да, сейчас у Путина еще есть партнеры в мире, но с ними он выстраивает отношения очень просто: покупает людей нефтью и бензином, как Индию.

"И это приводит к тому, что другие страны используют Россию, как дойную корову, — рассуждает политолог, — Но для Путина это единственный шанс с ними наладить коммуникацию. После этого к нему теряется интерес. Он может еще по разу их купить, может отдавать бесплатно российские территории в аренду".

Напомним, ранее президента Африканской Республики Сирил Рамафоса говорил, что саммит состоится в августе при личном присутствии пяти глав государств. Это означает, что Путин, несмотря на ордер МУС, может лично присутствовать на заседании. Позже Рамафоса заявлял, что Россия будет расценивать арест Путина как объявление войны.

Больше читайте в материале Фокуса "Страх ареста и полной потери власти. В чем причина отказа Путина ехать в ЮАР".