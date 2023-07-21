Локдаун для Путіна: чому президент РФ боїться залишати країну, — експерт

Політолог Микола Давидюк упевнений, що президент РФ не поїхав на саміт БРІКС у ПАР, зокрема, тому, що злякався можливого усунення від влади у себе в державі.

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Відмова від поїздки до Південної Африки на саміт БРІКС може свідчити про те, що Путін не тільки злякався затримання через ордер на арешт Міжнародного кримінального суду, а й можливого усунення від влади у себе в державі. Тому російський президент залишається ізольованим у своїй країні в очікуванні політичних наслідків усередині країни. Про це в коментарі Фокусу сказав політолог Микола Давидюк.

"Історія з Євгеном Пригожиним, який спланував заколот, ще не відіграна. Нещодавно з'явилася соціологія, що він, хоч і з маленьким відсотком, але все ж таки був на другому місці серед кандидатів у президенти, — зазначає в розмові він. — Минув місяць після його "операції" із захоплення влади, з'явився і генерал Спартак Попов. Комедійний персонаж, який пише в телеграмі, і проривається в інформаційний простір".

Такі історії можуть свідчити про те, що Путін усередині країни втратив виняткову монополію на владу.

"Те, що він уже не може виїжджати, ставить перед внутрішніми елітами ухвалення серйозного рішення, що президента треба замінити, — продовжує він. — А як інакше розвивати державу з президентом, який не зможе поїхати і підписати контракт, представляти країну? Тому політичним силам і силовикам, насамперед ФСБ і фінансово-олігархічним елітам треба ухвалити рішення, чи буде прийдешні шість років їхня держава умовно розвиватися, чи гальмувати далі в присутності Путіна".

Так, зараз у Путіна ще є партнери у світі, але з ними він вибудовує відносини дуже просто: купує людей нафтою і бензином, як Індію.

"І це призводить до того, що інші країни використовують Росію, як дійну корову, — міркує політолог, — Але для Путіна це єдиний шанс з ними налагодити комунікацію. Після цього до нього втрачається інтерес. Він може ще по разу їх купити, може віддавати безкоштовно російські території в оренду".

Нагадаємо, раніше президент Африканської Республіки Сиріл Рамафоса говорив, що саміт відбудеться в серпні за особистої присутності п'яти глав держав. Це означає, що Путін, незважаючи на ордер МКС, може бути особисто присутнім на засіданні. Пізніше Рамафоса заявляв, що Росія розцінюватиме арешт Путіна як оголошення війни.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Страх арешту і повної втрати влади. У чому причина відмови Путіна їхати в ПАР".