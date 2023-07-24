"Пропускной режим": оккупанты изолируют прифронтовые города в Луганской области, — ОВА

В Рубежное, Кременную и Северодонецк можно попасть только с местной регистрацией или с пропуском, который выдает оккупационная власть.

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24 июля Луганская областная военная администрация сообщила, что вслед за Рубежным российские оккупанты изолируют другие прифронтовые города. Пропускной режим усилен в Кременной и Северодонецке.

"Сократить перемещение населения до минимума — такую задачу поставили перед собой оккупационные власти прифронтовых городов, ища тех, кто помогает ВСУ. Пропускной режим усилен не только в Рубежном, но и в соседних Кременной и Северодонецке", — говорится в сообщении.

По информации ОВА, в населенные пункты можно попасть только с местной регистрацией. А также с пропуском, который выдает оккупационная власть. На блокпостах захватчики тщательно проверят документы, ищут подделки.

В Троицком жителей держат в напряжении — постоянно проводят обыски. Пустующее жилье занимают коллаборационисты или военные армии РФ.

"В громаде значительно уменьшилось количество пустого жилья, которое коллаборационисты и военные РФ считают пригодным для собственного проживания", — добавили в ОВА.

В Луганской области идут тяжелые бои

В Луганской ОВА сообщили, что на линии Сватово-Кременная идут тяжелые бои. Сейчас россияне пытаются там продвигаться, что увеличивает количество потерь. Также бои ведутся в Серебрянском лесничестве.

"И в Кременной, и на Сватовщине наши Силы обороны отражают попытки врага улучшить свое положение", — подчеркнул председатель Луганской ОГА Артем Лисогор.

По его словам, тяжелые бои идут на нескольких участках фронта. Под постоянными обстрелами находятся села Невское и Белогоровка.

Напомним, 20 июля сообщалось, что хакеры раскрыли имена коллаборационистов, которые вывозили украинских детей из Луганска. По информации команды KibOrg, украинских детей похищают и пристраивают в семьи представители оккупационной власти "ЛНР", чьи имена известны СБУ.

Фокус писал 4 июля, что, как заявляют в РФ, на их территории находится 700 тысяч детей, незаконно вывезенных из Украины.