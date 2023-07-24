Житель Донецка воевал против ВСУ, однако попал в плен: что с ним сейчас

41-летний житель Донецка с прокремлевскими взглядами поддерживал вооруженную агрессию РФ и в декабре 2022 года добровольно вступил в "народную милицию ДНР".

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По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) боевик спецназа РФ получил 15 лет заключения. Мужчина входил в состав спецподразделения "Шторм" Южного военного округа врага. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"После начала полномасштабного вторжения России его привлекали к обустройству фортификационных сооружений и огневых позиций рашистов вблизи железнодорожного вокзала в Иловайске. Также он неоднократно участвовал в попытках оккупантов прорвать оборону украинских войск в районе Бахмута", — говорилось в сообщении СБУ.

Таким образом в мае 2023 года боевик, 41-летний житель временно оккупированного Донецка, попал в украинский плен во время одного из боев. В декабре 2022 года он добровольно вступил в так называемую "народную милицию ДНР". Позже его назначили стрелком в составе спецподразделения вражеских войск.

В частности, на основании собранных киберспециалистами и следователями СБУ доказательств суд признал боевика виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и по ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

"По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюремного заключения", — добавили в СБУ.

Напомним, 21 июля стало известно, что в Николаевской области СБУ задержала коллаборанта, который водил своих односельчан на "инсценированные" расстрелы во время временной оккупации региона. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Тогда как 20 июля в пресс-службе СБУ сообщили о том, что в Днепре задержали чиновницу АО "Укрзализныця". Она собирала данные о логистических маршрутах Сил обороны и безопасности в Днепропетровской области.