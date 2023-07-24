Мешканець Донецька воював проти ЗСУ, проте потрапив у полон: що з ним зараз

41-річний мешканець Донецька з прокремлівськими поглядами підтримував збройну агресію РФ і в грудні 2022 року добровільно вступив до "народної міліції ДНР".

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За матеріалами Служби безпеки України (СБУ), бойовик спецназу РФ отримав 15 років ув'язнення. Чоловік входив до складу спецпідрозділу "Шторм" Південного військового округу ворога. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"Після початку повномасштабного вторгнення Росії його залучали до облаштування фортифікаційних споруд і вогневих позицій рашистів поблизу залізничного вокзалу в Іловайську. Також він неодноразово брав участь у спробах окупантів прорвати оборону українських військ у районі Бахмута", — йшлося в повідомленні СБУ.

Так у травні 2023 року бойовик, 41-річний мешканець тимчасово окупованого Донецька, потрапив в український полон під час одного з боїв. У грудні 2022 року він добровільно вступив до так званої "народної міліції ДНР". Пізніше його призначили стрільцем у складі спецпідрозділу ворожих військ.

Зокрема, на підставі зібраних кіберфахівцями та слідчими СБУ доказів суд визнав бойовика винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та за ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

"За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюремного ув’язнення", — додали в СБУ.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що в Миколаївській області СБУ затримала колаборанта, який водив своїх односельчан на інсценовані розстріли під час тимчасової окупації регіону. Йому загрожує до 12 років тюрми.

20 липня в пресслужбі СБУ повідомили про те, що в Дніпрі затримали чиновницю АТ "Укрзалізниця". Вона збирала дані про логістичні маршрути Сил оборони та безпеки в Дніпропетровській області.