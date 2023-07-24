Атака БПЛА продолжается: в Москве упал еще один беспилотник, — росСМИ

По словам анонимного источника российских журналистов, дрон вертолетного типа рухнул возле частного дома. Власти столицы России и экстренные службы не стали комментировать инцидент.

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В поселении Первомайское Новой Москвы (территория, присоединенная к Москве) возле частного дома упал беспилотник вертолетного типа. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости" со ссылкой на источники в экстренных службах РФ.

Согласно заявлению анонимного источника, дрон рухнул возле частного домовладения на улице Ленина.

Сообщается, что БПЛА был без взрывного устройства. Пострадавших и повреждений нет.

Российские силовики изъяли БПЛА.

Стоит отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин и Главное управление МЧС России по Московской области никак не комментировали инцидент.

Атака дронов на Москву

Утром 24 июля произошла серия атак дронов в Москве, где прозвучали взрывы возле здания Министерства обороны России, офиса "Леруа Мерлен" и других объектов.

В этот же день представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, Юрий Юсов, прокомментировал данный инцидент. По его словам, режим президента РФ Владимира Путина не имеет полного контроля даже над воздушным пространством в столице России.

Также 24 июля в российском МИД расценили атаки как использование "террористических методов" и запугивание мирных жителей.