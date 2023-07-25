В Турции показали новую 30-мм пушку Venom LR: на что она способна

Для создания пушки турецкая компания приобрела одного из крупнейших производителей оружия в Великобритании AEI Systems.

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На международной выставке вооружения IDEF-23 турецкая компания CANiK представила пушку Venom LR калибром 30 мм. Об этом сообщает информагентство Anadolu.

Новая пушка должна стать универсальным оружием для многих турецких разработок — от транспортных средств — до вертолетов и ударных беспилотников. Разработкой занималась компания CANiK, для этого она выкупила британскую компанию AEI Systems.

Venom LR имеет калибр 30х113 мм, что должно позволить удовлетворить потребности дружественных и союзных стран в пушках 30-мм калибра. Однако в первую очередь оружие готовили для вооруженных сил Турции, так как все больше на поле боя растет потребность в скорострельных пушках с небольшой отдачей.

Отмечается, что ранее 30х113 мм калибр использовался только на боевых авиационных платформах, но сейчас его рассматривают в качестве оружия ближайшего будущего для наземных, морских и воздушных транспортных средств.

Генеральный директор CANiK Джахит Утку Арал заявил, что приобретение британской компании является первым примером того, как турецкий инвестор вкладывает деньги в лицензированную оборону компанию в Великобритании. AEI Systems — это компания, которая производит барабанные пушки. Это второе крупнейшее оборонное предприятие в Британии после BAE Systems.

Напомним, 25 июля NAUDI сообщили, что Украина тоже участвует на выставке вооружений в Турции.

24 июля в Турции показали новый зенитно-ракетный комплекс Burç с радиусом действия до 8 км.