Разведывательное оборудование на крыше посольства в Молдове: Кишинев вызвал посла РФ

Президент Майя Санду обещает в скором времени новые разоблачения. По данным местных СМИ, в здании посольства нашли 28 спутниковых антенн, мачт и прочего оборудования.

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла РФ Олега Васнецова для разъяснений после публикации журналистского расследования, указывающего на шпионскую деятельность Российской Федерации с использованием специального оборудования, которое было установленного на территории посольства. Об этом сообщает News.ro.

Власти Кишинева заявляют, что "рассмотрят несколько вариантов реакции", а президент Майя Санду обещает в скором времени новые разоблачения.

По данным местных СМИ, в здании посольства, а также на прилегающей территории было установлено 28 спутниковых антенн, мачт и приемо-передающих устройств. В самих же зданиях были замечены люди, связанные с российской разведкой.

Шпионское оборудование на крыше посольства

"Считаем абсолютно неприемлемым шпионаж или иностранное вмешательство во внутренние дела Молдовы, что представляет собой прямой вызов суверенитету и национальной безопасности молдавского государства", — заявили в МИД Молдовы.

В Кремле отмахнулись от обвинений властей Молдовы во вмешательстве в ее дела, в частности, в сепаратистском Приднестровье.

Напомним, что, по данным журналистов, российские разведчики, которых заметили в Молдове, прежде подозревались во взломах почты Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона и Хиллари Клинтон.

Также сообщалось, что Молдова не будет поддерживать РФ ради возможности закупать газ по сниженной цене. Об этом 21 июля заявила президент Молдовы Майя Санду.