Розвідувальне обладнання на даху посольства в Молдові: Кишинів викликав посла РФ

Президент Мая Санду обіцяє незабаром нові викриття. За даними місцевих ЗМІ, у будівлі посольства знайшли 28 супутникових антен, щогл та іншого обладнання.

Related video

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови викликало посла РФ Олега Васнецова для роз'яснень після публікації журналістського розслідування, яке вказувало на шпигунську діяльність Російської Федерації з використанням спеціального обладнання, встановленого на території посольства. Про це повідомляє News.ro.

Влада Кишинева заявляє, що "розгляне кілька варіантів реакції", а президент Мая Санду обіцяє незабаром нові викриття.

За даними місцевих ЗМІ, у будівлі посольства, а також на прилеглій території було встановлено 28 супутникових антен, щогл і приймально-передавальних пристроїв. У самих же будівлях були помічені люди, пов'язані з російською розвідкою.

Шпигунське обладнання на даху посольства

"Вважаємо абсолютно неприйнятним шпигунство або іноземне втручання у внутрішні справи Молдови, що є прямим викликом суверенітету і національній безпеці держави", — заявили в МЗС Молдови.

У Кремлі відмахнулися від звинувачень влади Молдови у втручанні в її справи, зокрема, в сепаратистському Придністров'ї.

Нагадаємо, що, за даними журналістів, російські розвідники, яких помітили в Молдові, колись підозрювали у зломах пошти Ангели Меркель, Емманюеля Макрона і Гілларі Клінтон.

Також повідомлялося, що Молдова не буде підтримувати РФ заради можливості закуповувати газ за зниженою ціною. Про це 21 липня заявила президент Молдови Мая Санду.