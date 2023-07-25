"Хотят обвинить Киев": Россия установила больше мин возле украинских портов, — The Guardian

Как отметила постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд, это является частью стратегии РФ, направленной на то, что бы возложить ответственность на Украину за возможные нападения на гражданские суда в Черном море.

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Россияне дополнительно заминировали подходы к украинским портам в Черном море. Об этом 25 июля сообщила постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд, передает The Guardian.

По словам дипломата, у Великобритании есть информация о возможном расширении атак российских оккупантов на объекты, связанные с экспортом зерна, включая атаки на гражданское судоходство в регионе.

"Мы также получили информацию о размещении Россией дополнительных морских мин на подходах к украинским портам. Мы согласны с оценкой США, что это часть координированной кампании с целью возложить вину за возможные нападения на гражданские суда в Черном море на Украину", — отметила Барбара Вудворд.

Дипломат также подчеркнула, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже передал эту информацию президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе сегодняшнего телефонного разговора.

Напомним, 25 июля помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия готова вернуться к зерновой сделке, которая была приостановлена 18 июля, если будут выполнены ее требования.

Также 25 июля сообщалось, что Евросоюз готов экспортировать почти всю сельскохозяйственную продукцию из Украины через "коридоры солидарности".