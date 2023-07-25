Впервые с БТР "Чекан": в Беларусь прибыла 11-я колонна наемников ЧВК "Вагнер" (карта)

По словам волонтеров сообщества "Беларускі Гаюн", "вагнеровцы" впервые едут в бронеавтомобилях "Чекан", на которых ранее воевали в Украине, Азии и Сирии.

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В Беларуси впервые заметили бронеавтомобили, по которым в ряде стран мира узнавали наемников ЧВК "Вагнер". В частности, бронеавтомобили "Чекан" (или "Щука") ранее видели в Азии и Африке, затем — в Украине. 25 июля они пересекли белорусско-российскую границу в составе 11-й колонны. О деталях события стало известно благодаря сообществу "Беларускі Гаюн".

Волонтеры сообщества "Беларускі Гаюн" обнаружили 11 колонну "вагнеровцев", которые пересекли белорусскую границу в районе населенных пунктов Кричев-Крымовичи. В составе колонны — 29 единиц военной техники, при этом впервые есть бронеавтомобили:

УАЗ "Патриот" — 1 шт;

внедорожник — 1 шт;

бронеавтомобили "Щука" или "Чекан" — 6 шт. (один из них — с прицепом);

седельные автопоезда (фуры) — 11 шт;

седельные тягачи — 6 шт. (нагруженных шестью экскаваторами и одним авто "Газель");

Урал-4320 — 2 шт;

КамАЗ — 2 шт. (с буквами Z на капоте).

Согласно предположениям волонтеров, колонна может двигаться двумя вариантами маршрута: через Могилев или Рогачев. Затем оба маршрута сходятся в городе Бобруйск и оттуда, предполагают расследователи, наемники будут направляться в направлении лагеря возле Осиповичей.

В сообщении акцентируют на то, что впервые замечены бронеавтомобили "Щука" или "Чекан" — их считают "фирменными" автомобилями ЧВК "Вагнер".

11 колонна ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Отметим, ранее БТР "Чекан" заметили в Украине. В частности, их случайно "засветили" росСМИ в одном из своих пропагандистских видео. При этом украинские СМИ отметили, что ранее именно на таких бронеавтомобилях действовали наемники ЧВК "Вагнер" в Сирии, Ливии, ЮАР и Судане.

БТР "Чекан" ("Щука") с "вагнеровцами" на броне

Также отмечается, что БТР "Чекан" визуально похож на советский БТР-152. Он имеет броню сверху, но слабо защищен снизу. Поэтому в случае наезда на мину превращается в "братскую могилу" — взрыв разрывает дно бронеавтомобиля.

БТР "Чекан" ("Щука"), который подорвался на мине

Отметим, после неудачного мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, часть наемников оказалась в Беларуси. Со временем стало известно, что для них создан учебный лагерь возле села Осиповичи — на территории воинской части заметили около 200 палаток. Те части, которые остались в РФ, сдали Минобороны всю имеющуюся технику и снаряды.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "вагнеровцы" будут обучать армию республики — превратят ее во "вторую армию мира". Кроме того, он в очередной раз повторил угрозы в сторону соседних стран — заявлял, что будет противостоять "нападению" НАТО. После этого в Польше создали специальное подразделение, которое будет противодействовать наемникам.

Между тем западные разведки подтвердили, что российские ядерные боезаряды уже заметили на территории Беларуси. Ранее Лукашенко отмечал, что у него есть координаты важных объектов, по которым он готов ударить.

Напоминаем, издание WSJ рассказало об "империи", которую создал Путин в Африке благодаря ЧВК "Вагнер". Согласно данным расследователей, в состав "империи" входят золотые и алмазные рудники в ряде африканских стран.

Между тем Институт изучения войны исследовал, опасны ли наемники Украине: расследователи уверяют, что угрозы от них пока нет.