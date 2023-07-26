"Главная цель": россияне стараются убивать больше украинских медиков на фронте, — СМИ

По словам журналистов, у медиков стало меньше работы после того, как ВСУ вышли из Бахмута. Однако украинские военные пытаются поймать россиян в "клещи", но натыкаются на оборону оккупантов.

Related video

Российские военные пытаются убить как можно больше боевых медиков ВСУ на фронте. Об этом сказал хирург Кирилл Орлов, который оперирует раненых военнослужащих под Бахмутом, пишет The Kyiv Post.

По его словам, каждый медик является мишенью.

"Это не как Вторая мировая война, когда у тебя красный крест и в тебя не стреляют. Наоборот, будут стрелять. Для них это главная цель — убить медика", — сказал он.

По словам журналистов, у медиков стало меньше работы теперь, когда украинские силы отказались от такой отчаянной обороны Бахмута. Теперь Силы обороны пытаются поймать россиян в "клещи", однако натыкаются на оборону оккупантов. Сражения за стратегические высоты могут длиться неделями.

"У меня есть причины отомстить россиянам. Я имею в виду настоящую месть. Я потерял слишком много знакомых и друзей", — сказал журналистам Орлов.

Как рассказала медсестра Галина Слободян, многие раненые украинские военные хотят быстрее вернуться на "ноль". Ранее Галина работала в парикмахерской в Польше, однако после начала полномасштабного вторжения решила вернуться в Украину.

"Я хотела быть полезной", — сказала она.

Напомним, что 25 июля бойцы ВСУ сделали засаду на десантников РФ у Клещеевки. Украинский дрон зафиксировал результаты удачной засады на южной окраине Клещиевки: подбитую БМП и взвод оккупантов, разбросанный на несколько метров вокруг.

Кроме того, стало известно, что РФ готовит элитное подразделение для "бахмутской бойни". Согласно данный российского правозащитника Владимира Осечкина, россияне готовятся штурмовать укрепрайон в Бахмуте, где ВСУ ведут оборону. Однако достоверность этих данных невозможно проверить.