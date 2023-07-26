Привел к массовым побегам: арест Гиркина напугал кураторов Кремля в оккупации, — подполье

По данным ЦНС, упаднические настроения коллаборантов и россиян на оккупированных территориях спровоцировали фактическую блокировку работы нелегитимных администраций.

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Арест пророссийских боевиков Игоря Стрелкова-Гиркина и Павла Губарева значительно насторожил сотрудников, сотрудничающих с оккупационными властями на временно контролируемых Россией участках территории Украины. Из-за этой ситуации начались массовые побеги коллаборантов из этих районов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В источнике указывается на нарастающее напряжение среди оккупантов на временно оккупированных территориях. Настроения коллаборантов и российских представителей в оккупационных администрациях уже не столь оптимистичны, как это было ранее.

"Да, среди гауляйтеров распространяется практика взятия "отпусков" по состоянию здоровья, чтобы отсидеть дома процесс "кадровых чисток". В это время большая часть кремлевских кураторов вообще отбыла в РФ", — говорится в сообщении.

По мнению Центра национального сопротивления, такая неопределенность уже привела в некоторых случаях к фактической блокировке работы оккупационных администраций.

"Однако Москва не может исправить ситуацию, ведь политика Кремля и есть причиной такой ситуации", — заявили в Центре.

Напомним, 21 июля российские правоохранители по заявлению экс-сотрудника ЧВК "Вагнер" задержали террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. Суд предъявил Гиркину обвинение по статье 282 УК РФ (экстремизм).

Кроме того, в тот же день в России правоохранители задержали Павла Губарева, который в 2014 году объявил себя "народным губернатором" Донецкой области. Губарева арестовали после одиночного пикета под зданием суда в Москве, куда он прибыл, чтобы поддержать Гиркина.

Аресты главарей террористов напугали российских коллаборационистов на временно оккупированных территориях Украины. Руководители нелегитимных администраций массово берут "отпуска" по состоянию здоровья, чтобы пересидеть дома процесс "кадровых чисток".