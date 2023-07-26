Война в Украине создает революцию в беспилотниках с помощью ИИ, — WP

Из-за боевых действий Украина стала суперлабораторией, где инженеры могут создать продукт, протестировать его, а затем отправить сразу в войско.

Related video

Появление беспилотных летательных аппаратов с поддержкой искусственного интеллекта имеет большие перспективы для украинской армии. Об этом сообщает The Washington Post.

На открытом испытательном поле в сельской местности в Украине испытывают беспилотник. После того как БПЛА теряет связь с оператором из-за РЭБ вместо того, чтобы упасть, дрон ускоряется и атакует цель с помощью бомбы на борту. Все благодаря тому, что беспилотник имеет новое программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта. Он учитывает наличие радиоэлектронной борьбы у оккупантов. Поэтому во время атак РЭБ он стабилизируется и автоматически наводится на предварительно выбранную цель, даже если она движется.

Ударный дрон Punisher производства UA Dynamics запускается в испытательный полет Фото: The Washington Post

Такая технология искусственного интеллекта, которая разрабатывается все большим количеством украинских компаний-производителей БПЛА, является одним из нескольких инновационных скачков, которые происходят на внутреннем рынке беспилотных летательных аппаратов, пишут в издании. Кроме этого беспилотники становятся быстрее, умеют летать на большее расстояние, становятся грузоподъемными и улучшаются другие характеристики, чтобы атаковать важные российские цели. В частности, в издании пишут, что именно дрон атаковал Крымский мост.

Тестирование электроники в цехе и производственном помещении производителя беспилотников Warbirds of Ukraine Фото: The Washington Post

Война превратила Украину в своеобразную суперлабораторию изобретений, которая привлекает инвестиции от бизнесменов, например, бывшего исполнительного директора Google Эрика Шмидта. Более 200 украинских компаний, которые занимаются производством беспилотников, сейчас работают рука об руку с военными частями на передовой, чтобы настроить и усовершенствовать средства, чтобы улучшить их способность убивать и следить за врагом.

Минобороны Украины поделилось технологиями РЭБ оккупантов с производителями БПЛА. Из-за этой особенности Украина имеет большое преимущество в мире, потому что нигде на Западе нельзя купить глушилки и тестировать их для своего изделия. Кроме этого фидбек военных позволяет быстро вносить коррективы в БПЛА.

Напомним, 25 июля в СМИ писали, что улучшенные дроны Punisher начнут уничтожать системы РЭБ российских войск.

Также сообщалось, что украинский дрон Sirko запустили в серийное производство.