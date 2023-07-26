Новый прицел и тренога: как бойцы ВСУ модернизировали американский гранатомет Мк-19 (фото)

Благодаря смекалке бойцов теробороны американский гранатомет 60-х годов прошлого века теперь может вести прицельный огонь с закрытых позиций на 2200 метров.

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В рамках военной помощи американские партнеры передали Украине 40-мм автоматические станковые гранатометы Мк-19. К украинским бойцам это оружие попало со штатными прицелами для стрельбы прямой наводкой и треногами — их это не совсем устроило, поэтому было принято решение улучшить Мк-19. О том, каким стал гранатомет после модернизации украинских умельцев говорится в материале агентства АрмияInform.

Авторы публикации пообщались с командиром взвода огневой поддержки отдельного Ковельского батальона Волынской бригады ТрО старшим лейтенантом Вадимом, который рассказал о таком образце гранатомета.

Бойцы ведут подготовку к стрельбе

"Когда мы получили первый гранатомет Мк 19, то сразу решили проверить его на полигоне. Мы установили его на треногу и сделали несколько выстрелов. Полученные результаты показались нам не очень удачными, поэтому было решено подробнее разобраться с этим оружием с помощью сети "Интернет", — рассказал Вадим.

По его словам, украинские бойцы выяснили, что гранатомет прямой наводкой бьет на 1700 метров, а по навесной траектории способен вести огонь на 2200 метров. Однако установленные прицелы не позволяли добиться приемлемой точности при навесной стрельбе, которую обычно ведут из закрытых позиций.

Кроме того тренога оказалась слишком маленькой, чтобы устанавливать правильные углы для навесной стрельбы.

"Вот здесь, как говорится, и пригодился мой диплом, по которому я должен был исследовать и проектировать сельскохозяйственную технику", — признался украинский боец.

Расчет гранатомета Мк-19 готовится к стрельбе

Вадим рассказал, как вышли из ситуации он и его боевые товарищи. Они отыскали соответствующие таблицы для стрельбы, перевели углы в миллирадианы и просчитали остальные параметры. Также пришлось улучшить треногу, которая прошла "несколько модернизаций".

"Тренога, которую вы сейчас видите, уже прошла несколько модернизаций и отвечает всем требованиям, необходимым для прицельного ведения огня с закрытых огневых позиций, но, как говорится, совершенству нет предела", — пояснил Вадим.

Однако главная сложность заключалась в соответствующем прицеле. И так как найти оригинальное устройство не реально, бойцы решили попробовать использовать прицел от СПГ-9. Для этого было изготовлено нужное крепление, после чего осталось только измерять угол наклона ствола и выставить его в нужном положении.

Прицел ПГОК-9 для СПГ-9

"99% нашего личного состава пришли в армию по мобилизации и имели разный опыт работы в гражданской жизни, поэтому, ребята нашли и пристроили для этого электронный магнитный угломер, который позволяет выставлять угол наклона с точностью до сотых частей градуса", — рассказал офицер.

Напомним, волонтеры фонда "Повернися живим" намерены поставить на фронт для украинских военных прицелы для американских гранатометов Mk-19, необходимые для ведения огня из закрытых позиций. В фонде рассказали о том, что уже нашли производителей таких прицелов и даже протестировали их.