Новий приціл і тринога: як бійці ЗСУ модернізували американський гранатомет Мк-19 (фото)

Завдяки кмітливості бійців тероборони американський гранатомет 60-х років минулого століття тепер може вести прицільний вогонь із закритих позицій на 2200 метрів.

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У рамках військової допомоги американські партнери передали Україні 40-мм автоматичні станкові гранатомети Мк-19. До українських бійців ця зброя потрапила зі штатними прицілами для стрільби прямим наведенням і триногами — їх це не зовсім влаштувало, тому було ухвалено рішення поліпшити Мк-19. Про те, яким став гранатомет після модернізації українських умільців ідеться в матеріалі агентства АрміяInform.

Автори публікації поспілкувалися з командиром взводу вогневої підтримки окремого Ковельського батальйону Волинської бригади ТрО старшим лейтенантом Вадимом, який розповів про такий зразок гранатомета.

Бійці ведуть підготовку до стрільби

"Коли ми отримали перший гранатомет Мк 19, то одразу вирішили перевірити його на полігоні. Ми встановили його на триногу та зробили кілька пострілів. Отримані результати здалися нам не дуже вдалими, тож було вирішено детальніше розібратися з цією зброєю за допомогою мережі "Інтернет", — розповів Вадим.

За його словами, українські бійці з'ясували, що гранатомет прямою наводкою б'є на 1700 метрів, а за навісною траєкторією здатний вести вогонь на 2200 метрів. Однак встановлені приціли не давали змоги домогтися прийнятної точності під час навісної стрільби, яку зазвичай ведуть із закритих позицій.

Крім того тринога виявилася занадто маленькою, щоб встановлювати правильні кути для навісної стрільби.

"Ось тут, як кажуть, і знадобився мій диплом, за яким я мав досліджувати та проєктувати сільськогосподарську техніку", — зізнався український боєць.

Розрахунок гранатомета Мк-19 готується до стрільби

Вадим розповів, як вийшли із ситуації він і його бойові товариші. Вони відшукали відповідні таблиці для стрільби, перевели кути в міллірадіани і прорахували інші параметри. Також довелося поліпшити триногу, яка пройшла "кілька модернізацій".

"Тринога, яку ви зараз бачите, вже пройшла кілька модернізацій та відповідає всім вимогам, що необхідні для прицільного ведення вогню із закритих вогневих позицій, але, як то кажуть, досконалості немає меж", — пояснив Вадим.

Однак головна складність полягала у відповідному прицілі. І оскільки знайти оригінальний пристрій не реально, бійці вирішили спробувати використати приціл від СПГ-9. Для цього було виготовлено потрібне кріплення, після чого залишилося тільки вимірювати кут нахилу ствола і виставити його в потрібному положенні.

Приціл ПГОК-9 для СПГ-9

"99% нашого особового складу прийшли у військо за мобілізацією та мали різний досвід роботи в цивільному житті, тож, хлопці знайшли та прилаштували для цього електронний магнітний кутомір, який дозволяє виставляти кут нахилу з точністю до сотих частин градуса", — розповів офіцер.

Нагадаємо, волонтери фонду "Повернись живим" мають намір поставити на фронт для українських військових приціли для американських гранатометів Mk-19, необхідні для ведення вогню із закритих позицій. У фонді розповіли про те, що вже знайшли виробників таких прицілів і навіть протестували їх.