Враг сумел укрепиться: россияне захватили 2 населенных пункта под Сватово, — DeepState

Аналитики отметили, что на Сватовском направлении российские войска смогли захватить два населенных пункта. На Бахмутском и Бердянском направлении идут активные бои.

Related video

Вооруженные силы Украины ведут активные бои на некоторых участках фронта, чтобы стабилизировать линию фронта и продолжить контрнаступление. Враг активно атакует. Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState.

Аналитики отметили, что без изменений остается Беломосковское, Северское, Белгородское, Авдеевское, Запорожское и Таврическое направления.

На канале отметили активное наступление российских войск на Сватовском направлении.

"Сватовское направление — если на южном фланге кац*пского выступа возле Кармазиновки удалось достичь определенной стабильности, то севернее враг сумел захватить Надию и Сергеевку. Новоегоровка также под вражеским контролем. Сейчас важно стабилизировать весь фронт там, потому что враг серьезно настроился и на Стельмаховку", — говорится в сообщении.

Сватовское направление

Также в источнике отметили, что на Бахмутском направлении продолжаются бои в Клещиевке, возле Андреевки и Курдюмовки.

Бахмутское направление

На Бердянском направлении идут активные бои за Старомайорское. 38 ОБрМП сбила российский Ка-52.

Бердянское направление

Фокус ранее писал, что на Бахмутском направлении, где продолжается контрнаступление ВСУ, идут тяжелые бои. 24 июля комбат 1-го МБ 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Бот" отметил, что украинские войска продвигаются в направлении села Андреевка к югу от Бахмута. По его словам, артиллерия врага в этой локации существенно превосходит по численности украинскую.

25 июля украинские бойцы сообщали, что в районе Клещиевки противник несет большие потери.