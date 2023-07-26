Ворог зумів укріпитися: росіяни захопили 2 населені пункти під Сватовим, — DeepState

Аналітики зазначили, що на Сватівському напрямку російські війська змогли захопити два населені пункти. На Бахмутському та Бердянському напрямку тривають активні бої.

Related video

Збройні сили України ведуть активні бої на деяких ділянках фронту, щоб стабілізувати лінію фронту і продовжити контрнаступ. Ворог активно атакує. Про це повідомляє моніторинговий канал DeepState.

Аналітики зазначили, що без змін залишається Біломосковський, Сіверський, Білгородський, Авдіївський, Запорізький і Таврійський напрямки.

На каналі відзначили активний наступ російських військ на Сватівському напрямку.

"Сватівський напрямок — якщо на південному фланзі кац*пського виступу біля Кармазинівки вдалося досягти певної стабільності, то на північ від нього ворог зумів захопити Надію та Сергіївку. Новоєгорівка також під ворожим контролем. Наразі важливо стабілізувати весь фронт там, бо ворог серйозно налаштувався і на Стельмахівку", — йдеться в повідомленні.

Сватівський напрямок

Також у джерелі зазначили, що на Бахмутському напрямку тривають бої в Кліщіївці, біля Андріївки та Курдюмівки.

Бахмутський напрямок

На Бердянському напрямку тривають активні бої за Старомайорське. 38 ОБрМП збила російський Ка-52.

Бердянський напрямок

Фокус раніше писав, що на Бахмутському напрямку, де триває контрнаступ ЗСУ, тривають важкі бої. 24 липня комбат 1-го МБ 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Бот" зазначив, що українські війська просуваються в напрямку села Андріївка на південь від Бахмута. За його словами, артилерія ворога в цій локації суттєво переважає за чисельністю українську.

25 липня українські бійці повідомляли, що в районі Кліщіївки противник зазнає великих втрат.