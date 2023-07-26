Эксперты сравнили снайперские винтовки РФ и западных образцов, которыми воюют в Украине (фото)

Аналитики отметили, что оккупанты вооружены как известными зарубежными образцами — Steyr SSG 08 и CDX-33, так и российскими винтовками Raptor Tactical, позволяющими поражать цель на дистанции 2 км.

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Российские источники опубликовали снимки стрелкового вооружения, которой встречается в ходе боевых действий в Украине. В связи с этим аналитики из Army Recognition, обратив внимание на некоторые образцы, сравнили российские снайперские винтовки и винтовки западного производства.

В материале от 26 июля сказано, что на опубликованных фото были замечены австрийские Steyr SSG 08, CDX-33 от канадской компании Cadex Defense, а также винтовка Raptor, которая была разработана российской компанией Bespoke Gun.

"На вооружении российских войск стоит несколько видов оружия различного происхождения, а высокоточные винтовки являются важным компонентом сухопутных войск. Это идеальный повод для того, чтобы поближе познакомиться с этим оружием", — пишут обозреватели.

Steyr SSG 08

Первым образцом выступила австрийская высокоточная винтовка Steyr SSG 08. Выпускаемая компанией Steyr Mannlicher, винтовка состоит на вооружении с 2008 года и по-прежнему пользуется популярностью как у военных и полицейских подразделений, так и у гражданских стрелков во всем мире.

Steyr SSG 08 имеет прочную и эргономичную конструкцию, обеспечивающую удобство и простоту использования. Винтовка выпускается в разных вариантах, что придает ей гибкость в использовании. Кроме того оружие выпускается под разные калибры .243 Winchester (6×51 мм), .308 Winchester (7,62×51 мм НАТО), .300 Winchester Magnum (7,62×67 мм) и специальный снайперский патрон .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм).

Винтовка Steyr-Mannlicher SSG 08

"Выбор патронов позволяет использовать винтовку в различных оперативных сценариях, обеспечивая возможность точной стрельбы на дальние дистанции или ведения тактических боевых действий", — отметили эксперты.

В зависимости от модификации и обвеса масса винтовка может достигать до 6 кг. Steyr SSG 08 имеет три варианта длины ствола, каждый из которых имеет свои преимущества. Например, ствол в 510 мм идеально подходит для ближнего боя, ствол в 600 мм позволяет точно вести огонь на средних дистанциях, а 690 мм обеспечивает максимальную начальную скорость и дальность стрельбы, гарантируя высокую точность при стрельбе на дальние дистанции.

CDX-33

CDX-33 — это канадская винтовка, которая отличается эргономичной и прочной конструкцией, обеспечивающей надежность даже в самых экстремальных условиях. Длина ствола винтовки варьируется от 20 до 27 дюймов (у CDX-LITE), что позволяет подобрать конфигурацию в соответствии с индивидуальными предпочтениями и потребностями стрелка.

Винтовка Cadex Defence CDX-33

Масса винтовки в зависимости от обвеса — до 6,5 кг, при этом она имеет небольшие габариты 125,58 x 5,6 x 20,32 см.

Оружие использует патроны .300 Norma Magnum, .338 Lapua Magnum и 338 Norma Magnum.

Raptor Tactical

И наконец российская винтовка Raptor Tactical отличается наличием механизма со скользящим затвором с трехточечной системой запирания. Такая конструкция позволяет поворачивать рукоятку затвора на 60 градусов, что облегчает процесс перезарядки и взведения затвора. Кроме того, винтовка оснащена упором для пальцев, двумя петлями для строп и направляющими для сошек Harris.

Из трех винтовок российский образец самый тяжелый — масса винтовки составляет 7,165 кг. Магазин из пяти патронов типа .338 Lapua Magnum. Обозреватели пишут, что эффективная дальность стрельбы Raptor составляет до 2000 м, поэтому винтовка прекрасно подходит для выполнения задач на дальних дистанциях.

Винтовка Bespoke Gun Raptor

"Таким образом, россияне располагают разнообразной и современной линейкой высокоточных винтовок. Интересно отметить наличие в их рядах западных винтовок", — пишут эксперты.

Авторы материала также отметили, что наличие образца Raptor Tactical говорит о способности россиян производить высокоточное стрелковое оружие, с помощью которого ВС РФ оказывает сопротивление на фронте.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины практически полностью заменили устаревшие советские винтовки Драгунова — СВД. Вместо них украинские снайперы получили более эффективное оружие в современных условиях боя.