Експерти порівняли снайперські гвинтівки РФ і західних зразків, якими воюють в Україні (фото)

Аналітики зазначили, що окупанти озброєні як відомими зарубіжними зразками — Steyr SSG 08 і CDX-33, так і російськими гвинтівками Raptor Tactical, що дають змогу вражати ціль на дистанції 2 км.

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Російські джерела опублікували знімки стрілецького озброєння, яке зустрічається під час бойових дій в Україні. У зв'язку з цим аналітики з Army Recognition, звернувши увагу на деякі зразки, порівняли російські снайперські гвинтівки і гвинтівки західного виробництва.

У матеріалі від 26 липня йдеться, що на опублікованих фото були помічені австрійські Steyr SSG 08, CDX-33 від канадської компанії Cadex Defense, а також гвинтівка Raptor, яку розробила російська компанія Bespoke Gun.

"На озброєнні російських військ стоїть кілька видів зброї різного походження, а високоточні гвинтівки є важливим компонентом сухопутних військ. Це ідеальний привід для того, щоб ближче познайомитися з цією зброєю", — пишуть оглядачі.

Steyr SSG 08

Першим зразком виступила австрійська високоточна гвинтівка Steyr SSG 08. Гвинтівка, що випускається компанією Steyr Mannlicher, перебуває на озброєнні з 2008 року і, як і раніше, користується популярністю як у військових і поліцейських підрозділів, так і в цивільних стрільців у всьому світі.

Steyr SSG 08 має міцну й ергономічну конструкцію, що забезпечує зручність і простоту використання. Гвинтівка випускається в різних варіантах, що надає їй гнучкості у використанні. Крім того зброю випускають під різні калібри .243 Winchester (6×51 мм), .308 Winchester (7,62×51 мм НАТО), .300 Winchester Magnum (7,62×67 мм) і спеціальний снайперський патрон .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм).

Гвинтівка Steyr-Mannlicher SSG 08

"Вибір патронів дає змогу використовувати гвинтівку в різних оперативних сценаріях, забезпечуючи можливість точної стрільби на далекі дистанції або ведення тактичних бойових дій", — зазначили експерти.

Залежно від модифікації та обвісу маса гвинтівки може сягати до 6 кг. Steyr SSG 08 має три варіанти довжини ствола, кожен з яких має свої переваги. Наприклад, ствол у 510 мм ідеально підходить для ближнього бою, ствол у 600 мм дає змогу точно вести вогонь на середніх дистанціях, а 690 мм забезпечує максимальну початкову швидкість і дальність стрільби, гарантуючи високу точність під час стрільби на далекі дистанції.

CDX-33

CDX-33 — це канадська гвинтівка, яка вирізняється ергономічною і міцною конструкцією, що забезпечує надійність навіть у найекстремальніших умовах. Довжина ствола гвинтівки варіюється від 20 до 27 дюймів (у CDX-LITE), що дає змогу підібрати конфігурацію відповідно до індивідуальних переваг і потреб стрільця.

Гвинтівка Cadex Defence CDX-33

Маса гвинтівки залежно від обвісу — до 6,5 кг, при цьому вона має невеликі габарити 125,58 x 5,6 x 20,32 см.

Зброя використовує патрони .300 Norma Magnum, .338 Lapua Magnum і 338 Norma Magnum.

Raptor Tactical

І нарешті російська гвинтівка Raptor Tactical вирізняється наявністю механізму з ковзаючим затвором із триточковою системою замикання. Така конструкція дає змогу повертати рукоятку затвора на 60 градусів, що полегшує процес перезаряджання і зведення затвора. Крім того, гвинтівка оснащена упором для пальців, двома петлями для строп і напрямними для сошок Harris.

З трьох гвинтівок російський зразок найважчий — маса гвинтівки становить 7,165 кг. Магазин із п'яти патронів типу .338 Lapua Magnum. Оглядачі пишуть, що ефективна дальність стрільби Raptor становить до 2000 м, тож гвинтівка чудово підходить для виконання завдань на далеких дистанціях.

Гвинтівка Bespoke Gun Raptor

"Таким чином, росіяни мають у своєму розпорядженні різноманітну і сучасну лінійку високоточних гвинтівок. Цікаво відзначити наявність у їхніх лавах західних гвинтівок", — пишуть експерти.

Автори матеріалу також зазначили, що наявність зразка Raptor Tactical свідчить про здатність росіян виробляти високоточну стрілецьку зброю, за допомогою якої ЗС РФ чинить опір на фронті.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України практично повністю замінили застарілі радянські гвинтівки Драгунова — СВД. Замість них українські снайпери отримали більш ефективну зброю в сучасних умовах бою.