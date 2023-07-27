Третий по счету: ВСУ ликвидировали командира боевиков бригады "Призрак"

Погибший Артур Богаченко был третьи комбригом российского вооруженного формирования "Призрак". Предыдущие двое — Алексей Мозговой и Алексей Марков погибли в 2015 и 2020 годах.

Related video

Командира батальона боевиков "Призрак" Артура Богаченко ликвидировали. Информацию подтвердил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

"Успешно демобилизирован командир батальона "Призрак" Артур Богаченко. Отправился в гости к Мозговому и Маркову" — подписал Штефан фото террориста.

О деталях ликвидации Богаченко пока не сообщалось.

Что известно о батальоне "Призрак"

Батальон "Призрак" является незаконным вооруженным формированием, входящим во второй армейский корпус РФ. Его создали в 2014 году на временно оккупированной россиянами части Луганской области. Первоначальным лидером банды был Алексей Мозговой. Его устранили в мае 2015 году во время второго покушения. Рядом с его автомобилем сработало отвлекающее взрывное устройство, после чего машину боевика расстреляли. Вместе с Мозговым погибли его телохранители.

Бывший лидер боевиков батальона "Призрак" Алексей Мозговой Фото: ТАСС

Следующим командиром боевиков был Алексей Марков. Он погиб в 2020 году в результате ДТП в оккупированном Луганске. Вместе с ним в автомобиле находилась его жена.

Второй комбриг батальона "Призрак" Алексей Марков Фото: https://anna-news.info/

Напомним, 19 июля бойцы бойцы 10-й ОГШБр ВСУ "Эдельвейс" опубликовали видео, на котором видно удар дрона-камикадзе по машине, в которой, как утверждалось, перемещался российский комбриг Денис Иванов с позывным "Ташкент". Боевик командовал 2-й бригадой войск т.н. "ЛНР", которую позже переименовала в 123-ю бригаду ВС РФ. На портале "Миротворец" указано, что вероятное место гибели Иванова — около н.п. Сватово Луганской области.

Также 20 июля стало известно, что бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ ликвидировали автора пропагандистского канала "Миша на Донбассе" российского военного Михаила Лучина. Он стал известным после того, как украинские хакеры взломали его почту и заказали фаллоимитаторы на более 25 тысяч долларов.

Лучина ликвидировали во время боевых действий в Донецкой области. Украинские защитники атаковали позицию врага с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

Фокус писал, 26 июля стало известно о гибели боевика спецотряда Росгвардии "Ахмат" с позывным "Карлссон".Он вел Telegram-канала "Карлсон – NEWS", где публиковал работу работы российских операторов БПЛА в Украине. Бойца ликвидировали на Бахмутском направлении под Клищеевкой.