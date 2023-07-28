Ракеты и бронетехника: во Франции рассказали о помощи Украине в 2022 году на 640 млн евро

Украинская армия получила 60 БТР VAB, 24 единицы артсистем, 118 ракет и другое вооружение.

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Министерство обороны Франции раскрыло список финансовой помощи Украине в 2022 году, которая составила 640,5 млн евро. Об этом сообщает издание La Tribune.

Журналисты получили копию отчета Минобороны Франции по экспорту оружия в Украину. Абсолютное большинство оружия передавалось Украине бесплатно. Украинская армия получила:

60 боевых бронированных машин (вероятно, VAB);

24 155-мм артустановки (вероятно, Caesar и TRF1);

10 120-мм минометов RT-120;

118 ракет и две пусковые установки к ним, вероятно РСЗО LRU.

Кроме этого украинская армия получила 34 7,62-мм пулемета и 562 пулемета калибра 12,7 мм. Также Франция передала 704 ПЗРК и пусковые установки к ним. Однако Украина заказала у Парижа производства 15 артустановок калибра 155-мм, а также два десятка пистолетов-пулеметов. В целом Украина заказала оружия на 118,6 млн евро благодаря международному фонду французского правительства на 200 млн евро.

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что помощь Украине идет в основном со складов французской армии. И помощь идет в соответствии со статьей 51 Устава ООН, которая позволяет помогать странам, подвергаемые нападению.

Отдельно в Минобороны отчитались об увеличении количества выданных лицензий Украине на боеприпасы. На 40-мм боеприпасы на сумму 800 млн евро, на ракеты и бомбы — 514 млн, бронетехнику — 110 млн и на другие технологии еще 500 млн евро. Количество выданных лицензий выросло с 26 до 242 единиц.

Напомним, 29 декабря СМИ писали, что переданные Украине французские РСЗО LRU могут запускать дальнобойные ракеты ATACMS.

20 июля во Франции заявили о прогрессе в создании рельсотрона.