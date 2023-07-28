Ракети та бронетехніка: у Франції розповіли про допомогу Україні у 2022 році на 640 млн євро

Українська армія отримала 60 БТР VAB, 24 одиниці артсистем, 118 ракет та інше озброєння.

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Міністерство оборони Франції розкрило список фінансової допомоги Україні у 2022 році, яка склала 640,5 млн євро. Про це повідомляє видання La Tribune.

Журналісти отримали копію звіту Міноборони Франції щодо експорту зброї в Україну. Абсолютна більшість зброї передавалась Україні безоплатно. Українська армія отримала:

60 бойових броньованих машин (ймовірно, VAB);

24 155-мм гармати (ймовірно, Caesar та TRF1);

10 120-мм мінометів RT-120;

118 ракет та дві пускові установки до них, ймовірно РСЗВ LRU.

Окрім цього українська армія отримала 34 7,62-мм кулемети та 562 кулемети калібру 12,7 мм. Також Франція передала 704 ПЗРК та пускові установки до них. Проте Україна замовила в Парижа виробництва 15 артустановок калібру 155-мм, а також два десятки пістолетів-кулеметів. Загалом Україна замовила зброї на 118,6 млн євро завдяки міжнародному фонду французького уряду на 200 млн євро.

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що допомога Україні йде в основному зі складів французької армії. Й допомога йде відповідно до статті 51 Статуту ООН, яка дозволяє допомагати країнам, які зазнають нападу.

Окремо в Міноборони відзвітували про збільшення кількості виданих ліцензій Україні на боєприпаси. На 40-мм боєприпаси на суму 800 млн євро, на ракети та бомби — 514 млн, бронетехніку — 110 млн й на інші технології ще 500 млн євро. Кількість виданих ліцензій зросла з 26 до 242 одиниць.

Нагадаємо, 29 грудня ЗМІ писали, що передані Україні французькі РСЗВ LRU можуть запускати далекобійні ракети ATACMS.

20 липня у Франції заявили про прогрес у створенні рельсотрона.