Обошлось без жертв: в Днепре завершили спасательные работы после попадания ракеты РФ, — ОВА

По словам главы Днепровской ОВА Сергея Лысака, количество пострадавших в Днепре после российского обстрела осталось прежним — девять человек. В общей сложности повреждены шесть зданий, в том числе две многоэтажки.

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Сотрудники ГСЧС ночью 29 июля завершили поисково-спасательные работы в многоэтажном доме в Днепре, в который попала российская ракета. Травмы в общей сложности получил девять местных жителей, среди которых двое детей. Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак в Telegram-канале.

"В Днепре количество пострадавших не изменилось. Девять человек, среди которых двое детей, — рассказал Лысак. — Кроме атакованного админздания и многоэтажки есть еще повреждения. Это четыре жилых дома вокруг. Одна высотка, другие – двухэтажные".

По его словам, во время обстрела были задеты также три административных сооружения и семь автомобилей.

ГСЧС завершила поисково-спасательные работы после трех часов ночи. На месте работали спасатели, психологи и все соответствующие службы, рассказал руководитель ведомства Сергей Крук.

Поисково-спасательные работы в Днепре после попадания российской ракеты Поисково-спасательные работы в Днепре после попадания российской ракеты Поисково-спасательные работы в Днепре после попадания российской ракеты

Обстрел Днепра

Накануне вечером, 28 июля, российские оккупанты обстреляли многоэтажку и здание СБУ в центральном районе Днепра. Пострадал новый жилой комплекс. Однако в этот раз обошлось без жертв, среди тех, кто получил травмы, четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и женщина 77-и лет.

Многие квартиры все еще оставались незаселенными, а админздание СБУ, в которое также задели оккупанты, давно пустует.

Глава области сообщил, что у двух 14- и 17-летних детей, а также двух 20-летних девушек — "акубаротравмы", то есть поражение звуковой и ударной волной.

Напомним, что мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что здание силовиков и жилой дом в Днепре, которые пострадали во время обстрела оккупационных войск РФ, были пустыми.

Также сообщалось, что ГСЧС и другие ведомства показали, как выглядит обстрелянная многоэтажка в Днепре.