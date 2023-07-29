Обійшлося без жертв: у Дніпрі завершили рятувальні роботи після влучання ракети РФ, — ОВА

За словами голови Дніпровської ОВА Сергія Лисака, кількість постраждалих у Дніпрі після російського обстрілу не змінилася — дев'ять осіб. Загалом пошкоджено шість будівель, зокрема дві багатоповерхівки.

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Співробітники ДСНС вночі 29 липня завершили пошуково-рятувальні роботи в багатоповерховому будинку в Дніпрі, у який влучила російська ракета. Травм загалом зазнали дев'ять місцевих жителів, серед яких двоє дітей. Про це повідомив голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак в Telegram-каналі.

"У Дніпрі кількість постраждалих не змінилася. Дев'ять осіб, серед яких двоє дітей, — розповів Лисак. — Крім атакованої адмінбудівлі та багатоповерхівки є ще пошкодження. Це чотири житлові будинки навколо. Одна висотка, інші — двоповерхові".

За його словами, під час обстрілу було зачеплено також три адміністративні споруди та сім автомобілів.

ДСНС завершила пошуково-рятувальні роботи після третьої години ночі. На місці працювали рятувальники, психологи та всі відповідні служби, розповів керівник відомства Сергій Крук.

Пошуково-рятувальні роботи в Дніпрі після влучання російської ракети Пошуково-рятувальні роботи в Дніпрі після влучання російської ракети Пошуково-рятувальні роботи в Дніпрі після влучання російської ракети

Обстріл Дніпра

Напередодні ввечері, 28 липня, російські окупанти обстріляли багатоповерхівку і будівлю СБУ в центральному районі Дніпра. Постраждав новий житловий комплекс. Однак цього разу обійшлося без жертв, серед тих, хто зазнав травм, четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та жінка 77-и років.

Багато квартир усе ще залишалися незаселеними, а адмінбудівля СБУ, яку також зачепили окупанти, давно пустує.

Очільник області повідомив, що у двох 14- й 17-річних дітей, а також двох 20-річних дівчат — "акубаротравми", тобто ураження звуковою та ударною хвилею.

Нагадаємо, що мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що будівля силовиків і житловий будинок у Дніпрі, які постраждали під час обстрілу окупаційних військ РФ, були порожніми.

Також повідомлялося, що ДСНС та інші відомства показали, який вигляд має обстріляна багатоповерхівка в Дніпрі.