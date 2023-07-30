Пропагандисты РФ проигнорировали атаку БПЛА по Москве и показывали только Путина, — росСМИ

Вместо того, чтобы показать обществу последствия взрывов в центре столицы, на государственных телеканалах освещали тему саммита "Россия-Африка" и рассказывали о стихийных бедствиях в регионах.

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Российские государственные и провластные телеканалы проигнорировали атаку БПЛА на Москву и вместо этого показали парад с президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет "Агентство. Новости" 30 июля.

Отмечается, что вместо новостей о том, что один из бизнес-центров столицы был атакован неизвестной воздушной целью, пропагандисты показывали народу другие события, дабы никого не напугать.

В частности, речь о телеканалах "Первый", Россия-1" и НТВ.

"Первый канал" в двух новостных блоках от 6 и 10 утра проигнорировал новость об атаке, главной темой был день ВМФ и парад в его честь в Санкт-Петербурге с участием Путина. Ведущие начинали выпуски со слов поздравлений морякам", — говорится в сообщении.

На других каналах пропагандисты освещали подробности саммита "Россия-Африка", а также отдельное внимание уделили стихийным бедствиям в разных российских регионах.

Об атаке БПЛА не прозвучало ни слова.

Взрывы в Москве 30 июля: подробности

В ночь на 30 июля жители Москвы и Подмосковья могли слышать громкие взрывы, которые, как отметил мэр города Сергей Собянин, якобы связаны с работой ПВО и атакой БПЛА.

"Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях [бизнес-центра Москва-Сити]. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В Вооруженных силах Украины не обошли тему стороной и заявили, что война давно касается обычных граждан РФ, поэтому случившееся не должно никого удивлять. Как бы российская власть не пыталась скрыть информацию, люди начинают все осознавать.

"Уже есть определенные настроения в России — что-то прилетает, и громко. Они получили то, чего хотели", — заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Напомним, 30 июля в сети появились первые кадры взрыва в башне "Москва-Сити". Дрон "посадили" на один из бизнес-центров столицы.