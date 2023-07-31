"В связи с финансированием ВСУ": московский суд арестовал активы олигарха Ахметова, — росСМИ

В РФ приняли решение об аресте имущества нескольких компаний, которыми владеет Ринат Ахметов. Как стало известно журналистам, это произошло из-за его поддержки украинской армии.

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Российский суд арестовал российские активы украинского олигарха Рината Ахметова. Под арест попало имущество компаний "Метинвест Евразия", "Метинвест Б. В." и "Белгородметаллоснаб". Об этом 31 июля сообщили в ТАСС.

По данным агентства, решение Басманного суда Москвы об аресте активов Ахметова связано с делом о "финансировании Вооруженных сил Украины".

"Суд принял наложить арест на имущество ООО "Метинвест Евразия", частной компании с ограниченной ответственностью "Метинвест Б. В.", ООО "Белгородметаллоснаб"", — говорится в постановлении суда.

Из госреестра журналисты выяснили, что "Белгородметаллоснаб" зарегистрирована в Белгороде и входит в "Метинвест Евразия", зарегистрированную в Москве. Основателем последней компании является "Метинвест Б. В.", входящая в группу компаний SCM Holdings Limited. Всеми акциями группы владеет Ахметов.

Напомним, 1 февраля представитель оккупационных властей Крыма заявлял о "национализации" пансионата "Горняк", владельцем которого также является Ринат Ахметов. Также захватчики анонсировали изъятие активов Нестора Шуфрича, Игоря Коломойского и Арсения Яценюка.

В апреле стало известно, что Ринат Ахметов подал иск против России с требованием возместить ущерб за 2014-2017 годы. Предприниматель заявил, что Украина будет восстановлена, а "Донбасс Арена" еще станет местом счастливых встреч и ярких эмоций.