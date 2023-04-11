Ахметов подает новый иск против РФ из-за "Донбасс Арены" и конфискованных активов

В инвестгруппе SCM отмечают, что только в строительство стадиона в Донецке, который контролируют захватчики, было инвестировано более $400 млн. Возмещенные по итогам суда средства планируется вложить в украинскую экономику.

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Украинский предприниматель Ринат Ахметов подает иск против РФ с требованием возместить ущерб, причиненный в период 2014-2017 гг. Об этом сообщается на сайте инвестгруппы SCM.

В публикации упоминается о вмешательстве в деятельность и экспроприации активов и инвестиций на территориях Донецкой и Луганской областей, оккупированных Россией.

В исковом заявлении речь также идет о десятках предприятий, относящихся к добывающему, металлургическому и энергетическому секторам. В частности, упомянут "Енакиевский металлургический завод", "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит", а также домашний стадион футбольного клуба "Шахтер" "Донбасс Арена" и тренировочная база "Кирша". Инвестиции в строительство футбольного стадиона оцениваются в 400 млн долларов.

Комментируя подачу иска против РФ, Ахметов отметил, что для него, как и многих граждан Украины, война началась в 2014 году, когда Россия начала захватывать важные для экономики предприятия и разрушать инфраструктуру.

"Поэтому я подаю иск на полное возмещение страной-агрессором всего причиненного нам с 2014 года ущерба", — отметил предприниматель, добавив, что возмещенные судом средства он планирует вложить в открытие новых и восстановление прежних предприятий и создание рабочих мест.

По его словам, страна, в том числе и весь украинский Донбасс, будут восстановлены, а "Донбасс Арена" вновь станет местом счастливых встреч и ярких эмоций.

Как сейчас выглядит "Донбасс Арена"

Юристы Ахметова ищут инструменты и возможности в международной процессуальной практике для "исчерпывающего правового преследования России", говорится на сайте.

Прежде предприниматель пытался в судебном порядке добиться компенсации за мариупольские "Азовсталь" и меткомбинат Ильича. По оценкам СМИ, из-за военных действий он лишился 4,6 млрд долларов, а восстановление металлургических заводов может стоить порядка 20 млрд долларов. Он также подавал иск в ЕСПЧ против РФ, требуя миллиардную компенсацию.

Ранее Фокус разбирался в том, кому принадлежат энергетические объекты в Украине. Согласно исследованию YouControl, 16,6% энергоинфраструктуры Украины подконтрольны иностранцам, Ахметову же принадлежат 18 компаний.

Напомним, что временным главой "Укрзалізниці" назначен Евгений Лященко, прежде работавший в структурах Ахметова.