Ахметов подає новий позов проти РФ через "Донбас Арену" та конфісковані активи

В інвестгрупі SCM зазначають, що лише у будівництво стадіону в Донецьку, який контролюють загарбники, було інвестовано понад $400 млн. Відшкодовані за підсумками суду кошти планується вкласти в українську економіку.

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Український підприємець Рінат Ахметов подає позов проти РФ з вимогою відшкодувати збитки, заподіяні в період 2014-2017 років. Про це повідомляється на сайті інвестгрупи SCM.

У публікації згадується про втручання у діяльність та експропріацію активів та інвестицій на територіях Донецької та Луганської областей, окупованих Росією.

У позовній заяві йдеться також про десятки підприємств, що належать до видобувного, металургійного та енергетичного секторів. Зокрема, згадано "Єнакіївський металургійний завод", "ДТЕК Ровенькіантрацит", "ДТЕК Свердловантрацит", а також домашній стадіон футбольного клубу "Шахтар" "Донбас Арена" та тренувальна база "Кірша". Інвестиції у будівництво футбольного стадіону оцінюються у 400 млн доларів.

Коментуючи подання позову проти РФ, Ахметов зазначив, що для нього, як і багатьох громадян України, війна розпочалася у 2014 році, коли Росія почала захоплювати важливі для економіки підприємства та руйнувати інфраструктуру.

"Тому я подаю позов на повне відшкодування країною-агресором всього заподіяного нам з 2014 року збитку", — зазначив підприємець, додавши, що відшкодовані судом кошти він планує вкласти у відкриття нових та відновлення колишніх підприємств, створення робочих місць.

За його словами, країну, зокрема і весь український Донбас, буде відновлено, а "Донбас Арена" знову стане місцем щасливих зустрічей та яскравих емоцій.

Як зараз виглядає "Донбас Арена"

Юристи Ахметова шукають інструменти та можливості у міжнародній процесуальній практиці для "вичерпного правового переслідування Росії", йдеться на сайті.

Насамперед підприємець намагався в судовому порядку домогтися компенсації за маріупольські "Азовсталь" та меткомбінат Ілліча. За оцінками ЗМІ, через воєнні дії він втратив 4,6 млрд доларів, а відновлення металургійних заводів може коштувати близько 20 млрд доларів. Він також подавав позов до ЄСПЛ проти РФ, вимагаючи мільярдну компенсацію.

Раніше Фокус розбирався у тому, кому належать енергетичні об'єкти в Україні. За даними дослідженням YouControl, 16,6% енергоінфраструктури України підконтрольні іноземцям, а Ахметову належать 18 компаній.

Нагадаємо, що тимчасовим головою "Укрзалізниці" призначено Євгена Лященка, який раніше працював у структурах Ахметова.