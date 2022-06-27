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Ахметов подав позов до ЄСПЛ проти Росії з мільярдною компенсацією

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Рінат Ахметов подав позов до ЄСПЛ проти Росії

Починаючи судовий процес, за словами бізнесмена, він намагається зупинити злочинну діяльність РФ та знищення української економіки.

Український бізнесмен Рінат Ахметов подав до Європейського суду з прав людини позов проти Російської Федерації для отримання компенсації за знищення підприємств, мародерство та блокаду українських портів. Про це повідомляє пресслужба групи System Capital Management.

У пресрелізі сказано, що повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну не лише призвело до людських страждань, а й до знищення української інфраструктури. Група SCM зазначає, що Рінат Ахметов подав позов до ЄСПЛ проти країни-агресора з метою притягнути Росію до відповідальності за всі скоєні дії під час війни.

Крім цього, як сказано в повідомленні, бізнесмен просить Європу вжити термінових заходів щодо запобігання подальшій блокаді, мародерству, перенаправленню потоків і знищенню з боку РФ урожаю зерна та сталі, яка була виготовлена підприємствами, що входять до групи System Capital Management.

"Зло не може залишатися безкарним. Злочини Росії проти України та кожного українця — обурливі. Винні повинні понести покарання. Мною подана скарга до ЄСПЛ про відшкодування збитків. Цей позов — одна з перших міжнародних юридичних дій проти Росії, ціль якого — припинити діяльність російського агресора, знищення української економіки та розкрадання українських активів. Грабіж українських експортних товарів, зокрема зерна та сталі, вже призвів до зростання цін на ці товари та збільшення у світі людей, які вмирають від голоду", — прокоментував Рінат Ахметов подавання позову та назвав варварством дії ЗС РФ в Україні.

Українського бізнесмена в ЄСПЛ представлятимуть юрист Барт ван Ворен із бельгійської філії міжнародної фірми Covington & Burling LLP, а консультантами будуть Марні Чік, Джонатан Гімблетт і Ніхіл Гор.

У пресрелізі SCM також сказано, що Рінат Ахметов вимагатиме відшкодування компенсації за порушення прав власності. Точну суму в позові не прописано, проте, як зазначають у групі System Capital Management, бізнесмен розраховує отримати від Росії мільярди доларів.

Рінат Ахметов подав позов проти Росії до ЄСПЛ

Нагадаємо, наприкінці травня Рінат Ахметов анонсував подання позову проти Російської Федерації. Внаслідок вторгнення ЗС РФ і бойових дій на Донбасі частково чи повністю знищено підприємства "Азовсталь", Маріупольський меткомбінат імені Ілліча, Авдіївський коксохім, Луганська ТЕС, через що бізнесмен планує отримати від країни-агресора грошову компенсацію.

Також Фокус у своєму рейтингу збирав 12 бізнесменів, які активно допомагають Україні наблизити перемогу у війні проти Росії.