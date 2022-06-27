Ахметов подав позов до ЄСПЛ проти Росії з мільярдною компенсацією

Починаючи судовий процес, за словами бізнесмена, він намагається зупинити злочинну діяльність РФ та знищення української економіки.

Український бізнесмен Рінат Ахметов подав до Європейського суду з прав людини позов проти Російської Федерації для отримання компенсації за знищення підприємств, мародерство та блокаду українських портів. Про це повідомляє пресслужба групи System Capital Management.

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У пресрелізі сказано, що повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну не лише призвело до людських страждань, а й до знищення української інфраструктури. Група SCM зазначає, що Рінат Ахметов подав позов до ЄСПЛ проти країни-агресора з метою притягнути Росію до відповідальності за всі скоєні дії під час війни.

Крім цього, як сказано в повідомленні, бізнесмен просить Європу вжити термінових заходів щодо запобігання подальшій блокаді, мародерству, перенаправленню потоків і знищенню з боку РФ урожаю зерна та сталі, яка була виготовлена підприємствами, що входять до групи System Capital Management.

"Зло не може залишатися безкарним. Злочини Росії проти України та кожного українця — обурливі. Винні повинні понести покарання. Мною подана скарга до ЄСПЛ про відшкодування збитків. Цей позов — одна з перших міжнародних юридичних дій проти Росії, ціль якого — припинити діяльність російського агресора, знищення української економіки та розкрадання українських активів. Грабіж українських експортних товарів, зокрема зерна та сталі, вже призвів до зростання цін на ці товари та збільшення у світі людей, які вмирають від голоду", — прокоментував Рінат Ахметов подавання позову та назвав варварством дії ЗС РФ в Україні.

Українського бізнесмена в ЄСПЛ представлятимуть юрист Барт ван Ворен із бельгійської філії міжнародної фірми Covington & Burling LLP, а консультантами будуть Марні Чік, Джонатан Гімблетт і Ніхіл Гор.

У пресрелізі SCM також сказано, що Рінат Ахметов вимагатиме відшкодування компенсації за порушення прав власності. Точну суму в позові не прописано, проте, як зазначають у групі System Capital Management, бізнесмен розраховує отримати від Росії мільярди доларів.

[ + – ] Рінат Ахметов подав позов проти Росії до ЄСПЛ

Нагадаємо, наприкінці травня Рінат Ахметов анонсував подання позову проти Російської Федерації. Внаслідок вторгнення ЗС РФ і бойових дій на Донбасі частково чи повністю знищено підприємства "Азовсталь", Маріупольський меткомбінат імені Ілліча, Авдіївський коксохім, Луганська ТЕС, через що бізнесмен планує отримати від країни-агресора грошову компенсацію.

Також Фокус у своєму рейтингу збирав 12 бізнесменів, які активно допомагають Україні наблизити перемогу у війні проти Росії.