Ахметов подал иск в ЕСПЧ против России с миллиардной компенсацией

Начиная судебный процесс, по словам бизнесмена, он пытается остановить преступную деятельность РФ и уничтожение украинской экономики.

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов подал в Европейский суд по правам человека иск против Российской Федерации для получения компенсации за уничтожение предприятий, мародерство и блокаду украинских портов. Об этом информирует пресс-служба группы System Capital Management.

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В пресс-релизе сказано, что полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину не только привело к человеческим страданиям, но и уничтожением украинской инфраструктуры. Группа SCM отмечает, что Ринат Ахметов подал иск в ЕСПЧ против страны-агрессора с целью привлечь Россию к ответственности за все совершенные действия в ходе войны.

Помимо этого, как говорится в сообщении, бизнесмен просит Европу принять срочные меры по предотвращению дальнейшей блокады, мародерства, перенаправления потоков и уничтожения со стороны РФ урожая зерна и стали, которая была изготовлена предприятиями, входящими в группу System Capital Management.

"Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления России против Украины и каждого украинца — вопиющие. Виновные должны понести наказание. Мною подана жалоба в ЕСПЧ о возмещении ущерба. Этот иск — одно из первых международных юридических действий против России, цель которого — остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и хищение украинских активов. Грабеж украинских экспортных товаров, в частности зерна и стали, уже привел к росту цен на эти товары и увеличению в мире умирающих от голода людей", — прокомментировал Ринат Ахметов подачу иска и назвал варварством действия ВС РФ в Украине.

Украинского бизнесмена в ЕСПЧ будут представлять юрист Барт ван Ворен из бельгийского филиала международной фирмы Covington & Burling LLP, а в качестве консультантов выступят Марни Чик, Джонатан Гимблетт и Нихил Гор.

В пресс-релизе SCM также сказано, что Ринат Ахметов будет требовать возмещение компенсации за нарушение прав собственности. Точная сумма в иске не прописана, однако, как отмечают в группе System Capital Management, бизнесмен рассчитывает получить от России миллиарды долларов.

[ + – ] Ринат Ахметов подал иск против России в ЕСПЧ

Напомним, в конце мая Ринат Ахметов анонсировал подачу иска против Российской Федерации. В результате вторжения ВС РФ и боевых действий на Донбассе частично или полностью уничтожены предприятия "Азовсталь", Мариупольский меткомбинат имени Ильича, Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС, из-за чего бизнесмен планирует получить от страны-агрессора денежную компенсацию.

Также Фокус в своем рейтинге собирал 12 бизнесменов, которые активно помогают Украине приблизить победу в войне против России.