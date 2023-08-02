ВС РФ из артиллерии и минометов обстреляли центр Херсона: есть пострадавшие (фото)

Враг дважды обстреливал областной центр — ночью и утром. В результате атаки два человека получили ранения, также были зафиксированы повреждения жилых домов, офисов и автотранспорта.

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Ночью 2 августа Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли центральную часть Херсона из артиллерии и минометов, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"Около 03:20 оккупанты ударили по жилому кварталу. Враг в очередной раз прицельно бил по домам горожан. В местах попаданий возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели", — сказал Александр Прокудин.

Он отметил, что в результате атаки два человека получили ранения, в частности, 56-летнюю женщину госпитализировали в больницу в среднем состоянии тяжести, тогда как 59-летнему мужчине оказали помощь на месте.

Также утром враг снова обстрелял центр города Херсона. Атака пришлась по банковскому помещению и дому 78-летней женщины. Здание получило повреждения, женщина не пострадала.

В Офисе генпрокурора заявили, что из-за вражеского обстрела начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Предварительно, оккупанты атаковали город ствольной артиллерией и минометами. Осколочные ранения получили двое горожан. Повреждены жилые дома, офисные помещения, автотранспорт", — отметили в Офисе.

Напомним, ночью 2 августа РФ атаковала Киев с помощью дронов-камикадзе Shahed. Силы ПВО уничтожили все воздушные цели, однако зафиксировано падение обломков в трех районах столицы.

Ночной атаке подверглась и Одесская область. Во время вражеского обстрела была повреждена портовая и промышленная инфраструктура, а также элеватор. Также из-за ночной атаки возникли пожары.