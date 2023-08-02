США могут выделить помощь Тайваню из бюджета для Украины, — FT

Китай все агрессивнее действует по отношению к Тайбею, поэтому США хотят поставлять оружие в рамках президентских полномочий.

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Белый дом обратится к Конгрессу с просьбой профинансировать приобретение оружия для Тайваня в рамках бюджетного запроса для Украины. Об этом сообщает Financial Times.

На фоне угрозы Китая, Белый дом хочет получить право поставлять вооружение на Тайвань за счет выделенных средств на помощь Украине. Сейчас на остров значительно задерживаются поставки вооружений, а агрессивные действия Китая становятся все больше. Поэтому Конгресс должен принять решение, получит ли Тайвань оружие через систему "иностранного военного финансирования".

Ожидается, что администравно-бюджетное управление включит финансирование для Тайваня уже в этом месяце. Кроме этого Тайвань впервые получит американское оружие направления со складов США на 345 млн долларов в рамках президентских полномочий. По той же схеме поставляют оружие Украине.

Стоит отметить, что в статье не написано о том, уменьшит ли это объемы помощи Украине или речь идет лишь о такой же схеме поставок вооружений, как и Киеву.

"Десятилетиями мы продавали Тайваню только военную технику, но теперь... мы видим, как привлекаются инструменты президентских полномочий, так и иностранное военное финансирование, и как они показали успешность в Украине", — заявил Эрик Сайерс, директор вашингтонской консалтинговой компании Beacon Global Strategies.

По данным Американско-тайваньского делового совета, Тайвань ожидает поставки вооружения на 23 млрд долларов включая дальнобойные ракеты Tomahawk и беспилотники. Некоторые из контрактов были заключены еще 5 лет назад.

Поэтому Конгресс может пойти на такое решение, потому что обе партии поддерживают военную помощь Тайбею, даже среди того небольшого количества законодателей, которые выступают за сокращение помощи Украине.

Напомним, 31 июля в Китае возмутились из-за поставок американского оружия на Тайвань.

29 июля СМИ писали, что США выделит 345 млн долларов военной помощи Тайваню.