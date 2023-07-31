Пороховая бочка региона: Китай возмутился поставками американского вооружения на Тайвань

"Cепаратистские силы", стремящиеся к независимости Тайваня, опираются на США и выпрашивают у Вашингтона военную помощь. Это приведет к тому, что молодые тайванцы станут "пушечным мясом", заявил китайский чиновник Чэнь Бинхуа.

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Поставки американского оружия на остров Тайвань направлены на разжигание конфликта в Тайваньском проливе с целью сдерживания Китая. В связи с этим Пекин категорически против того, чтобы США оказывали военную помощь "сепаратистам" из Тайбэя. Об этом 30 июля заявил официальный представитель Управления по делам Тайваня Чэнь Бинхуа, передает издание Global Times.

Обозреватели пишут, что китайские лица обрушились с жесткой критикой в адрес Вашингтона после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о выделении Тайваню пакета военной помощи на сумму 345 млн долларов в рамках "президентских полномочий по сокращению запасов".

По сути это будет первый транш для поддержки Тайваня, от общей суммы в 1 млрд долларов, которая была утверждена Конгрессом США в 2022 году. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, Вашингтон "очень серьезно относится к своим обязательствам перед Тайванем" и к улучшению самообороны острова.

В ответ Пекин заявил, что "сепаратистские силы" стремящиеся к независимости Тайваня, опираются на США и выпрашивают у Вашингтона продажи оружия или другой военной помощи.

Вступая в своего рода в военный сговор с США представители Демократической прогрессивной партии Тайваня превращают остров в пороховую бочку и склад боеприпасов и повышает опасность и риск возникновения конфликта в Тайваньском проливе, отметил Чэнь Бинхуа. По его словам, если позволить ДПП идти по этому пути до конца, то молодежь острова станет лишь "пушечным мясом".

"Независимость Тайваня — это тупик, поскольку, сколько бы налоговых средств от местного населения ни использовали власти ДНП и сепаратистские силы для покупки американского оружия, это не остановит нашу твердую волю к полному воссоединению страны и не остановит нашу мощную способность защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", — подчеркнул Чэнь Бинхуа.

Комментируя информацию о первом американском транше китайский военный эксперт Вэй Дуншу отметил, что как бы ни "сговаривались силы независимости Тайваня" с Белым домом, китайская армия (НОАК) способна полностью подавить их попытки добиваться независимости или сопротивляться воссоединению силовым путем.

Напомним, 16 июля китайские силы направили к берегам Тайваня рекордное количество кораблей за последнее время. В море вышли 16 кораблей НОАК с 15 единицами боевой авиации.