Порохова бочка регіону: Китай обурився постачанням американського озброєння на Тайвань

"Сепаратистські сили", які прагнуть незалежності Тайваню, спираються на США і випрошують у Вашингтона військову допомогу. Це призведе до того, що молоді тайванці стануть "гарматним м'ясом", заявив китайський чиновник Чень Бінхуа.

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Поставки американської зброї на острів Тайвань спрямовані на розпалювання конфлікту в Тайванській протоці з метою стримування Китаю. У зв'язку з цим Пекін категорично проти того, щоб США надавали військову допомогу "сепаратистам" із Тайбея. Про це 30 липня заявив офіційний представник Управління у справах Тайваню Чень Бінхуа, передає видання Global Times.

Оглядачі пишуть, що китайські особи накинулися з жорсткою критикою на адресу Вашингтона після того, як президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ про виділення Тайваню пакету військової допомоги на суму 345 млн доларів у межах "президентських повноважень зі скорочення запасів".

По суті це буде перший транш для підтримки Тайваню, від загальної суми в 1 млрд доларів, яка була затверджена Конгресом США у 2022 році. За словами представника Білого дому Джона Кірбі, Вашингтон "дуже серйозно ставиться до своїх зобов'язань перед Тайванем" і до поліпшення самооборони острова.

У відповідь Пекін заявив, що "сепаратистські сили", які прагнуть незалежності Тайваню, спираються на США і випрошують у Вашингтона продажу зброї або іншої військової допомоги.

Вступаючи у свого роду військову змову зі США, представники Демократичної прогресивної партії (ДПП) Тайваню перетворюють острів на порохову діжку і склад боєприпасів та підвищують небезпеку і ризик виникнення конфлікту в Тайванській протоці, зазначив Чень Бінхуа. За його словами, якщо дати змогу ДПП йти цим шляхом до кінця, то молодь острова стане лише "гарматним м'ясом".

"Незалежність Тайваню — це глухий кут, оскільки, скільки б податкових коштів від місцевого населення не використала влада ДПП і сепаратистські сили для купівлі американської зброї, це не зупинить нашу тверду волю до повного возз'єднання країни, й не зупинить нашу потужну спроможність захищати національний суверенітет і територіальну цілісність", — наголосив Чень Бінхуа.

Коментуючи інформацію про перший американський транш, китайський військовий експерт Вей Дуншу зазначив, що як би не "домовлялися сили незалежності Тайваню" з Білим домом, китайська армія (НВАК) здатна повністю придушити їхні спроби домагатися незалежності або чинити опір возз'єднанню силовим шляхом.

Нагадаємо, 16 липня китайські сили направили до берегів Тайваню рекордну кількість кораблів за останній час. У море вийшли 16 кораблів НВАК із 15 одиницями бойової авіації.