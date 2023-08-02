ВСУ удерживают инициативу: ВС РФ активизировали наступление на Бахмутском направлении, — Череватый

Украинские военные на Бахмутском направлении за сутки уничтожили 60 оккупантов и ранили более 100 военных РФ, также было уничтожено 6 единиц артиллерии и САУ "Гвоздика".

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Российские оккупанты все больше пытаются вести наступательные действия на Бахмутском направлении, только за минувшие сутки армия РФ 686 раз нанесла удары по позициям украинских защитников. Об этом в эфире телеканала "FREEДОМ" рассказал заместитель командующего Восточной группировки войск ВСУ по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый.

"Враг на этом направлении очень мощно сопротивляется и уже несколько суток подряд там артиллерийские обстрелы преувеличивают обстрелы на Лимано-Купянском участке, хотя последние месяцы он был лидером по обстрелам. Инициатива остается за украинской стороной", — подчеркнул он.

По словам Череватого, кроме обстрелов из различных типов вооружения, российские захватчики совершили 6 авианалетов на Бахмутском направлении, также произошло 9 боевых столкновений.

"За эти сутки мы уничтожили 60 оккупантов в районе Бахмута, 102 — ранили, четырех — взяли в плен. Также уничтожено шесть артиллерийских орудий, зенитно-ракетный комплекс "Стрела 10", бронеавтомобиль, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три беспилотных летательных аппарата типа "Зала" и один дрон камикадзе "Ланцет", — отметил заместитель командующего Восточной группировки войск ВСУ.

Череватый также рассказал, что за сутки армия РФ в среднем выпускает от 40 до 60 тысяч снарядов только на Восточном направлении.

"Главная потребность ВСУ — это снаряды. Украина является единственной страной, которая использует все виды снарядов времен Советского Союза и ведущих стран НАТО", — подытожил он.

К слову, 2 августа в Министерстве обороны Великобритании опубликовали стратегическую карту боевых действий в Украине . На ней представлена последняя обновленная информация разведки Минобороны США о ситуации в Украине на 1 августа 2023 года.

Напомним, что Фокус писал о том, что бригадный генерал Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет тяжелым и длительным. Однако Соединенные Штаты Америки будут поддерживать страну столько, сколько потребуется.