ЗСУ втримують ініціативу: ЗС РФ активізували наступ на Бахмутському напрямку, — Череватий

Українські військові на Бахмутському напрямку за добу знищили 60 окупантів і поранили понад 100 військових РФ, також було знищено 6 одиниць артилерії та САУ "Гвоздика".

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Російські окупанти дедалі більше намагаються вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, лише за минулу добу армія РФ 686 разів завдала ударів по позиціях українських захисників. Про це в ефірі телеканалу "FREEДОМ" розповів заступник командувача Східного угрупування військ ЗСУ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

"Ворог на цьому напрямку дуже потужно чинить опір, і вже кілька діб поспіль там артилерійські обстріли перебільшують обстріли на Лимано-Куп’янській ділянці, хоча останні місяці вона була лідеркою з обстрілу. Ініціатива залишається за українською стороною", — наголосив він.

За словами Череватого, окрім обстрілів із різних типів озброєння, російські загарбники здійснили 6 авіанальотів на Бахмутському напрямку, також відбулося 9 бойових зіткнень.

"За цю добу ми знищили 60 окупантів у районі Бахмута, 102 — поранили, чотирьох — узяли в полон. Також знищено шість артилерійських гармат, зенітно-ракетний комплекс "Стріла 10", бронеавтомобіль, самохідна артилерійська установка "Гвоздика", три безпілотні літальні апарати типу "Зала" й один дрон камікадзе "Ланцет", — зазначив заступник командувача Східного угрупування військ ЗСУ.

Череватий також розповів, що за добу армія РФ у середньому випускає від 40 до 60 тисяч снарядів лише на Східному напрямку.

"Головна потреба ЗСУ — це снаряди. Україна є єдиною країною, яка використовує всі види снарядів часів Радянського Союзу та провідних країн НАТО", — підсумував він.

До слова, 2 серпня у Міністерстві оборони Великої Британії опублікували стратегічну карту бойових дій в Україні. На ній представлено останню оновлену інформацію розвідки Міноборони США про ситуацію в Україні на 1 серпня 2023 року.

Нагадаємо, що Фокус писав про те, що бригадний генерал Пет Райдер, прессекретар Пентагону, заявив, що контрнаступ Збройних сил України буде важким і тривалим. Однак Сполучені Штати Америки підтримуватимуть країну стільки, скільки буде потрібно.