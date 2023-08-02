Корейский сценарий: Запад будет настаивать на заморозке конфликта, — Die Welt

Обозреватель издания Кристоф Шильц полагает, что наступление Сил обороны пока не принесло ожидаемого успеха, поэтому союзники "будут давить на Украину" для прекращения огня.

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Западные союзники намерены настаивать на том, чтобы этой зимой "заморозить конфликт" в Украине, из-за того, что нынешнее контрнаступление ВСУ якобы не приносит ожидаемых результатов. В силу этого Украину ожидает так называемый Корейский сценарий. Такое мнение высказал обозреватель немецкого издания Die Welt Кристоф Шильц.

В публикации от 2 августа сказано, что исходя из динамики 60-ти дневного контрнаступления украинских сил можно предположить, что Украине не удастся отвоевать захваченные россиянами территории.

"Киев не сможет дать отпор российскому агрессору. Все указывает на то, что этот конфликт будет заморожен", — пишет Шильц.

По его словам, украинское контрнаступление, продолжающееся уже ровно 60 дней и перешедшее в интенсивную фазу с попытками массированного наступления Сил обороны на юге Украины в Запорожской области, пока не принесло ожидаемого успеха. Поэтому, как считает автора публикации, "зимой Запад будет давить на Украину" для прекращения огня.

Кроме того, пишет обозреватель, этому будет способствовать значительное сокращение числа резервистов с украинской стороны, которые будут способны принимать участие в боевых действиях.

Как результат, Украина из-за неопределенности будет получать мень поддержки и финансирования на восстановления, а перспектива вступления в НАТО будет отодвинута, полагает Шильц.

Позиция Киева

Между тем еще в мае, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя резонансную статью издания Politico, в которой также говорилось о заморозке конфликта, резко отреагировал на возможность реализации Корейского сценария. По его словам, в украинских кабинетах такие варианты не рассматривают, поскольку подобные нарративы являются прямым следствием российской пропаганды.

Заявления РФ

Что касается позиции Кремля, то в мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, российское руководство тоже выступает против заморозки войны в Украине. Он подчеркнул, что Москва будет добиваться своих целей или "путем войны, или иными доступными средствами".

Напомним, в Пентагоне также оценили динамику летнего контрнаступления ВСУ. 2 августа бригадный генерал США отметил, что Силам обороны Украины предстоит тяжелая борьба в ходе наступления, но западные союзники гарантировано будут оказывать помощь, если украинские бойцы будут испытывать сложности на поле боя.