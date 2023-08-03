Разбрасывала сине-желтые шарики: в Крыму задержали 15-летнюю харьковчанку (фото)

Российские силовики могут возбудить против подростка уголовное дело "по факту хулиганства по политическим мотивам".

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В Крыму 15-летняя девушка "разбросала желто-синие шарики". Ее задержали оккупационные власти. Об этом сообщили в одном из местных Telegram-каналов.

Отметили, что 15-летняя девочка является уроженкой Харьковской области, однако сейчас проживает в Феодосии. Ее задержали за желто-синие шарики. Также несовершеннолетняя разбрасывала листовки и расклеивала наклейки на административных зданиях Феодосии.

Добавляют, что сейчас решают, что с ней будет дальше. В частности, против девушки могут возбудить уголовное дело по "факту хулиганства по политическим мотивам".

Стоит отметить, что на временно оккупированных территориях Украины, в том числе и в Крыму, 2 августа стартовала акция "Лови подачу". О ней сообщили в Telegram-канале "Желтая Лента".

"Российские оккупанты надеются, что люди на оккупированных территориях смирятся, сдадутся, опустят руки. Наша задача доказать, что это не так. Украинцы на оккупированных территориях не хотят жить под игом россиян. Мы ждем ВСУ! И мы покажем, что нас много", — говорилось в сообщении.

Для того, чтобы присоединиться к акции "Лови подачу", нужно:

взять теннисный шарик любого цвета;

подписать патриотическими высказываниями;

распространять шарики в оккупированном городе;

при возможности фиксировать и отправлять результаты в чат-бот "Разом", или координатору @yellowribbonua.

О "Лови подачу" уже узнали в Феодосии. В частности, там их можно было увидеть у одного из входов в дом офицеров, возле редакции газеты "Кафа", напротив школы №2 и в Юбилейном парке.

Теннисный шарик с патриотической надписью

Напомним, в отчете Института изучения войны (ISW) от 2 августа говорилось о том, что публикации об атаках по временно оккупированному Крыму создают напряженность в российском информационном пространстве.

Тогда как Антон Геращенко опубликовал аналитику и рассказал, что в течение последних 7 месяцев территорию России и оккупированный Крым беспилотники различного типа атаковали более 120 раз. Чаще всего под прицелом оказывались области, расположенные рядом с украинской границей — Брянская и Белгородская.