"В обоих случаях": Данилов признал, что за последней атакой на Крымский мост стоит СБУ (видео)
По словам секретаря СНБО, украинские защитники не раз показывали мировой общественности, что российские объекты, которые считались защищенными на 100%, на самом деле уязвимы перед Силами обороны.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов подтвердил, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к атаке на Крымский мост 17 июля. Об этом Данилов заявил в интервью государственному телеканалу "Рада", опубликованному 2 августа.
По словам Данилова, украинские военные не раз демонстрировали, что многие объекты России, которые считались "неприкосновенными", на самом деле уязвимы в военном плане.
"Это и Крымский мост, про который говорили представители нашей Службы безопасности, которые принимали непосредственное участие и в первом, и во втором случае", — отметил Данилов.
Глава СНБО также напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что война перейдет на территорию России. При этом он подчеркнул, что к недавним взрывам в Москве, вызванных атакой беспилотников, Украина не причастна.
"И если вы видели те или иные события, которые периодически происходят непосредственно в Москве, имейте в виду, что российские партизаны работают на отлично на территории РФ", — заявил Данилов.
Атака на Крымский мост 17 июля
Ранним утром 17 июня на Крымском мосту прозвучали взрывы, росСМИ тогда сообщали о погибших и пострадавших. В результате разрушений в районе 145 опоры возникла огромная пробка, движение по мосту пришлось остановить.
В результате взрыва был поврежден пролет автомобильной части конструкции, поэтому грузовики и легковые авто пустили в объезд, и на выезде из Крыма им пришлось стоять в многокилометровых пробках.
Позже происшествие на Крымском мосту прокомментировал представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов. По его словам, обрушение мостовых конструкций создает большие проблемы для логистики оккупационных войск и дает преимущества Силам обороны Украины.
26 июля глава СБУ Василий Малюк подтвердил, что ведомство причастно к разрушению Крымского моста 8 октября 2022 года.