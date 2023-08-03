"В обох випадках": Данілов визнав, що за останньою атакою на Кримський міст стоїть СБУ (відео)
За словами секретаря РНБО, українські захисники не раз показували світовій громадськості, що російські об'єкти, які вважали захищеними на 100%, насправді є вразливими перед Силами оборони.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов підтвердив, що Служба безпеки України (СБУ) причетна до атаки на Кримський міст 17 липня. Про це Данілов заявив в інтерв'ю державному телеканалу "Рада", опублікованому 2 серпня.
За словами Данілова, українські військові не раз демонстрували, що багато об'єктів Росії, які вважали "недоторканними", насправді є вразливими у військовому плані.
"Це і Кримський міст, про який говорили представники нашої Служби безпеки, які брали безпосередню участь і в першому, і в другому випадку", — зазначив Данілов.
Глава РНБО також нагадав слова президента України Володимира Зеленського про те, що війна перейде на територію Росії. При цьому він наголосив, що до нещодавніх вибухів у Москві, спричинених атакою безпілотників, Україна не причетна.
"І якщо ви бачили ті чи інші події, які періодично відбуваються безпосередньо в Москві, майте на увазі, що російські партизани працюють на відмінно на території РФ", — заявив Данілов.
Атака на Кримський міст 17 липня
Рано вранці 17 червня на Кримському мосту пролунали вибухи, росЗМІ тоді повідомляли про загиблих і постраждалих. Унаслідок руйнувань у районі 145 опори виникла величезна пробка, рух мостом довелося зупинити.
Унаслідок вибуху було пошкоджено проліт автомобільної частини конструкції, тому вантажівки та легкові авто пустили в об'їзд, і на виїзді з Криму їм довелося стояти в багатокілометрових заторах.
Пізніше подію на Кримському мосту прокоментував представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов. За його словами, обвалення мостових конструкцій створює великі проблеми для логістики окупаційних військ і дає переваги Силам оборони України.
26 липня голова СБУ Василь Малюк підтвердив, що відомство причетне до руйнування Кримського мосту 8 жовтня 2022 року.