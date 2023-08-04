Дорого обходится: Россия значительно увеличила военные расходы на 2023 год, — Reuters

По данным издания, к середине года Россия уже потратила на оборону больше, чем планировала изначально на весь 2023. В этом году финансирование школ, больниц и дорог уже было сокращено в пользу обороны и безопасности.

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В условиях полномасштабного вторжения в Украину, Россия значительно увеличила планируемые расходы на оборону на 2023 год, удвоив их до превышающих 100 миллиардов долларов. Это представляет собой третью часть всех государственных расходов страны на данный период. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственный документ страны-агрессора.

В первой половине 2023 года Россия увеличила свои расходы на оборону на 12%, что составляет 600 миллиардов рублей. Эта сумма превышает первоначально запланированные расходы на оборону на 4,98 триллиона рублей (54 миллиарда долларов) на весь 2023 год. Таким образом, к середине года Россия уже потратила на оборону больше, чем планировала изначально на весь год.

Согласно документу, за первые шесть месяцев 2023 года расходы на оборону составили 5,59 трлн рублей, что представляет собой 37,3% от общей суммы расходов в размере 14,97 трлн рублей за этот период. В соответствии с бюджетным планом России, предусмотрено выделение 17,1% от общего объема средств на "Национальную оборону".

Как говорится в материале, рост военных расходов поддерживает умеренное восстановление экономики России в этом году за счет роста промышленного производства, но уже привел к дефициту бюджетных финансов в размере около 28 миллиардов долларов, что усугубляется падением доходов от экспорта.

Увеличение расходов на оборону, в связи с полномасштабным вторжением в Украину, может еще больше увеличить дефицит, в то время как рост производства может поглотить другие сектора и вытеснить частные инвестиции.

Расчеты Reuters на основе документа показали, что Россия потратила 19,2% на оборону за первые шесть месяцев от всех первоначально запланированных расходов бюджета на 2023 год в целом.

По последним общедоступным данным, в январе и феврале Москва потратила на армию 2 триллиона рублей. Расходы бюджета в первом полугодии текущего года на 2,44 трлн рублей превышают аналогичный период 2022 года. Согласно документу, 97,1% этой дополнительной суммы было направлено в оборонный сектор.

В данном документе представлена оценка ежегодных расходов на оборону в размере 9,7 трлн рублей, что составляет около трети от общего целевого показателя расходов в 29,05 трлн рублей. Это будет самая высокая доля расходов на оборону как минимум за последние десять лет.

В течение периода с 2011 по 2022 год Россия тратила на оборону от 13,9% до 23% своего бюджета. В соответствии с представленным документом, на данный момент Россия уже израсходовала 57,4% своего нового годового оборонного бюджета.

Как заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров, оборонная промышленность агрессора ежемесячно производит больше боеприпасов, чем за весь 2022 год.

В этом году финансирование школ, больниц и дорог уже было сокращено в пользу обороны и безопасности.

Напомним, в начале июля в ЕС оценили, как санкции влияют на экономику РФ. Представители Европейской комиссии считают, что ограничения серьезно подорвали промышленный и технологический потенциал России.

При этом, эмбарго на поставки российской нефти в Европу действует с 5 декабря 2022 года. Цену на нефть из РФ ограничили в районе 60 долларов за баррель. Так, ЕС, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью только в том случае, если она была куплена по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля под запретом также оказались закупки российских нефтепродуктов.

Кроме того, стало известно, что Россия зарабатывает на экспорте из черноморских портов, а полученные средства тратит на продолжение войны в Украине. Несмотря на международные санкции и эмбарго на энергоносители Черное море стало новым источником доходов Москвы.