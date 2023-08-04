Дорого обходиться: Росія значно збільшила військові витрати на 2023 рік, — Reuters

За даними видання, до середини року Росія вже витратила на оборону більше, ніж планувала спочатку на весь 2023 рік. Цього року фінансування шкіл, лікарень і доріг уже було скорочено на користь оборони та безпеки.

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В умовах повномасштабного вторгнення в Україну Росія значно збільшила плановані витрати на оборону на 2023 рік, подвоївши їх до понад 100 мільярдів доларів. Це становить третю частину всіх державних витрат країни на цей період. Про це повідомляє Reuters із посиланням на урядовий документ країни-агресора.

У першій половині 2023 року Росія збільшила свої витрати на оборону на 12%, що становить 600 мільярдів рублів. Ця сума перевищує спочатку заплановані витрати на оборону на 4,98 трильйона рублів (54 мільярди доларів) на весь 2023 рік. Отже, до середини року Росія вже витратила на оборону більше, ніж планувала спочатку на весь рік.

Згідно з документом, за перші шість місяців 2023 року видатки на оборону склали 5,59 трлн рублів, що являє собою 37,3% від загальної суми видатків у розмірі 14,97 трлн рублів за цей період. Відповідно до бюджетного плану Росії, передбачено виділення 17,1% від загального обсягу коштів на "Національну оборону".

Як ідеться в матеріалі, зростання військових витрат підтримує помірне відновлення економіки Росії цього року завдяки зростанню промислового виробництва, але вже призвело до дефіциту бюджетних фінансів у розмірі приблизно 28 мільярдів доларів, що посилюється падінням доходів від експорту.

Збільшення витрат на оборону у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну може ще більше збільшити дефіцит, тоді як зростання виробництва може поглинути інші сектори та витіснити приватні інвестиції.

Розрахунки Reuters на основі документа засвідчили, що Росія витратила 19,2% на оборону за перші шість місяців від усіх первісно запланованих витрат бюджету на 2023 рік загалом.

За останніми загальнодоступними даними, у січні та лютому Москва витратила на армію 2 трильйони рублів. Витрати бюджету в першому півріччі поточного року на 2,44 трлн рублів перевищують аналогічний період 2022 року. Згідно з документом, 97,1% цієї додаткової суми було спрямовано в оборонний сектор.

У цьому документі представлено оцінку щорічних витрат на оборону в розмірі 9,7 трлн рублів, що становить близько третини від загального цільового показника витрат у 29,05 трлн рублів. Це буде найвища частка витрат на оборону як мінімум за останні десять років.

Протягом періоду з 2011 по 2022 рік Росія витрачала на оборону від 13,9% до 23% свого бюджету. Відповідно до представленого документа, наразі Росія вже витратила 57,4% свого нового річного оборонного бюджету.

Як заявив віцепрем'єр РФ Денис Мантуров, оборонна промисловість агресора щомісяця виробляє більше боєприпасів, ніж за весь 2022 рік.

Цього року фінансування шкіл, лікарень і доріг уже було скорочено на користь оборони та безпеки.

Нагадаємо, на початку липня в ЄС оцінили, як санкції впливають на економіку РФ. Представники Європейської комісії вважають, що обмеження серйозно підірвали промисловий і технологічний потенціал Росії.

Водночас ембарго на постачання російської нафти в Європу діє з 5 грудня 2022 року. Ціну на нафту з РФ обмежили в районі 60 доларів за барель. ЄС, Велика Британія, США, Канада, Японія та Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому разі, якщо її було куплено за встановленою граничною ціною або нижче. Із 5 лютого під забороною також опинилися закупівлі російських нафтопродуктів.

Крім того, стало відомо, що Росія заробляє на експорті з чорноморських портів, а отримані кошти витрачає на продовження війни в Україні. Попри міжнародні санкції та ембарго на енергоносії Чорне море стало новим джерелом доходів Москви.