РФ уже готова до довгої війни: як Москва навчилася заробляти попри санкції (відео)

За інформацією керівника моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрія Клименка, економіка Росії вистояла під міжнародними санкціями і переорієнтувалася.

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Росія заробляє на експорті з чорноморських портів, а отримані кошти витрачає на продовження війни в Україні. Попри міжнародні санкції та ембарго на енергоносії Чорне море стало новим джерелом доходів Москви. Про це заявив під час Міжнародного форуму експертної мережі Кримської платформи 18 липня Андрій Клименко, керівник моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень".

За його даними, починаючи з березня цього року РФ щомісяця отримує 5 мільйонів тонн сирої нафти і 4,5 мільйона тонн дизельного пального з портів Чорного моря.

"Росія готова до довгої війни. Економіка витримала і переорієнтувалася. Чорне море стає джерелом доходів Росії і дає змогу продовжувати війну", — сказав він.

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Він зазначив, що ембарго на російську нафту діє вже сьомий місяць, а кількість порушень заборони тільки зростає. За його словами, кілька десятків танкерів на місяць здійснюють прямі рейси в порти США, Бельгії, Іспанії, Греції та інших країн.

"Часткова економічна ізоляція такої великої держави, як Росія, виглядає неможливою. Зупиниться п'ята частина світової економіки", — підкреслив Андрій Клименко.

Нагадаємо, ембарго на постачання російської нафти в Європу діє з 5 грудня 2022 року. Ціну на нафту з РФ обмежили в районі 60 доларів за барель.

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Так, ЄС, Велика Британія, США, Канада, Японія та Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому разі, якщо її було куплено за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого під забороною також опинилися закупівлі російських нафтопродуктів.

Нагадаємо також, що за інформацією журналу Spiegel, Індія і Туреччина допомагають Росії експортувати нафту. Морські порти в Індії щомісяця приймають близько 70 танкерів з нафтою з РФ.

7 липня повідомлялося, що в ЄС оцінили, як санкції впливають на економіку РФ. Представники Європейської комісії вважають, що обмеження серйозно підірвали промисловий і технологічний потенціал Росії.