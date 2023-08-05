У Зеленского призвали дать Украине "орудия возмездия" после атак на российские корабли

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, путь к миру в Украине лежит, в том числе, через уничтожение российских военных баз и складов в оккупированном Крыму.

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В свете недавних атак на российские корабли в Черном море, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк призывал к усилению военной поддержки и поставок "орудий возмездия" в Украину. Об этом он написал 5 августа в своем Twitter-аккаунте.

Подоляк отмечает, что переговоры лишь дают России время на "залатывание дыр".

Советник главы ОП подчеркивает, что нынешние события показывают, что единственный путь к миру лежит через:

освобождение украинских территорий;

разрушение российских военных баз и стратегических складов в Крыму;

принуждение РФ соблюдать международное право;

резкое сокращение российского коммерческого потенциала;

ускоренное уничтожение сухопутной военной техники противника.

Фото: Скриншот

"Пора избавиться от иллюзий. Время увеличить объемы поставок в Украину "орудий возмездия", — написал Подоляк.

Атаки на российские военные корабли и базу в Крыму

Напомним, 4 августа СМИ сообщались о повреждении российского десантного корабля "Оленегорский горняк" в результате атаки двумя морскими дронами. По данным журналистов, спецоперацию провели СБУ и ВСУ.

Также 4 августа сообщалось, что ВСУ подтвердили удар по нефтебазе в Феодосии, что в оккупированном Крыму. По данным командования, база обеспечивала нужды Черноморского флота РФ.

Позже, в ночь на 5 августа в Черном море, неподалеку от Керченского пролива, морской дрон повредил российский танкер Sig.

Напомним также, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявлял про "абсолютную логичность" в появлении морских дронов возле российских кораблей и Крымского моста.