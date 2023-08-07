"Тяжелая ночь для Херсона": ВС РФ обстреляли жилые дома, есть жертвы, — ОВА (фото)

От вражеского огня пострадали люди пожилого возраста, под завалами погибла 59-летняя женщина. Прокуратура расследует нарушение обычаев войны.

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Ночью ВС РФ обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки погибла женщина и получили ранения спасатели. Деталями 7 августа поделился в соцсетях председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Тяжелая ночь для Херсона... Российская армия продолжила крыть огнем дома херсонцев в центральной части города", — написал он.

По данным ОВА, примерно в 00:50 российские войска нанесли удар по жилому дому. В результате у восьми жителей была диагностирована ситуационно-невротическая реакция, а также госпитализировали маломобильного человека.

"Во время тушения пожара, вызванного вражеским ударом, пострадали двое спасателей. Их доставили в медучреждение с общим перегревом тела", — рассказал Прокудин.

По словам главы обладминистрации, через полчаса атака продолжилась. В жилой дом попал артиллерийский снаряд, в результате чего погибла 59-летняя женщина и получил контузию 60-летний мужчина.

Примерно в 03:15 ВС РФ снова нанесли удар. В результате обстрела дома ранения получила 93-летняя женщина — ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и контузией.

Фото, обнародованное прокуратурой 7 августа Фото: Херсонская областная прокуратура

Пресс-служба Херсонской областной прокуратуры сообщила, что правоохранители начали расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

По данным прокуратуры, вражеские снаряды попали в частный и многоквартирный дом. В результате ударов возникли пожары, под завалами частного дома погибла женщина.

"Из-за ночного обстрела областного центра по меньшей мере семь горожан травмированы. Данные уточняются", — добавила пресс-служба.

Напомним, 7 августа потери ВС РФ превысили 250 тысяч человек. В течение суток Силы обороны уничтожили 540 российских армейцев.

В соцсетях информируют, что в Запорожской области захватчики погибли от "дружественного огня" в спину. Группа российских солдат переоделась в форму ВСУ, но не предупредила об этом других оккупантов.