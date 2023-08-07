Угрожая оружием: оккупанты требуют деньги у украинцев, которые хотят выехать с ВОТ, — Маляр

ВС РФ пытаются побудить жителей временно оккупированных территорий выехать в Россию, однако при выезде на блокпостах требуют у них деньги и другие материальные ценности.

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Российские оккупанты требуют у украинцев, которые пытаются выехать с временно оккупированных территорий, деньги и другие материальные ценности. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram.

"Российские оккупационные войска пытаются намеренно обострять общественное напряжение в отдельных районах на временно оккупированной территории Украины", — сказала Анна Маляр.

Она отметила, что оккупанты пытаются заставить местное население уехать в Россию. Для этого они увеличили количество случаев грубого и пренебрежительного отношения Вооруженных сил Российской Федерации к местным жителям.

Кроме этого, оккупанты пытаются обогатиться на вынужденном выезде украинцев с временно оккупированных территорий в Российскую Федерацию. Таким образом при пересечении блокпостов военнослужащие РФ угрожают оружием и под разными предлогами требуют у украинцев отдать им деньги и другие обнаруженные материальные ценности.

Напомним, 4 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские "гаишники" и коллаборационисты начали массово штрафовать людей за проезд на зеленую стрелку светофора. Тогда как светофоры демонтировать не позволяют.

6 августа стало известно о том, что в Мариуполе оккупанты начали раздавать гуманитарную помощь на том месте, где ранее складывали тела погибших местных жителей. Сейчас местный супермаркет, куда свозили тела горожан, является пунктом выдачи помощи.