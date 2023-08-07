Экипажи вертолетов ВСУ показали видео боевых вылетов на фронте

Украинские пилоты Воздушных сил ВСУ осуществили пуски по врагу и успешно вернулись в место дислокации.

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Экипажи вертолетов 12-й отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко отработали по российским оккупантам. Видео работы опубликовали в Facebook подразделения 7 августа.

На видео можно увидеть, как украинские пилоты готовятся к выполнению задачи. Впоследствии вертолеты осуществили пуски в сторону российских захватчиков.

В заметке защитники процитировали гетмана Ивана Мазепу. Строки поэтического произведения "Дума", вероятно написаны им в 1698 году:

"Самопалы набивайте,

Острые сабли добывайте.

А за веру хоть умрите:

Пусть вечная будет слава, что през саблю имеем право."

12-я отдельная бригада армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко

Подразделение создали после распада СССР в 1992 году. Бригада носит имя Виктора Павленко — командующего Воздушного флота УНР (1918-1920). Дислокация — город Новый Калинов, Львовской области.

В войне с Россией впервые вертолеты были задействованы в мае 2014 года. Они участвовали в первом бою за Донецкий аэропорт. Бригада оснащена различными типами вертолетов, среди них — Ми-24, Ми-8, Ми-9, Ми-26.

Напомним, в марте летчик Воздушных сил рассказал о важности замены Ми-8. Пилот отметил, что у Ми-8 слабое бронирование и нет современных систем оповещения о приближающихся ракетах. Поэтому нужны новые вертолеты с высокоточным вооружением.

Также в марте стало известно, что Северная Македония передала Украине четыре штурмовика Су-25 и может предоставить вертолеты. Штурмовики непригодны для полетов, поэтому скорее всего будут разобраны на запчасти.