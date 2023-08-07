Екіпажі гелікоптерів ЗСУ показали відео бойових вильотів на фронті

Українські пілоти Повітряних сил ЗСУ здійснили пуски по ворогу та успішно повернулися у місце дислокації.

Related video

Екіпажі гелікоптерів 12-ої окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка відпрацювали по російських окупантах. Відео роботи опублікували у Facebook підрозділу 7 серпня.

На відео можна побачити, як українські пілоти готуються до виконання завдання. Згодом вертольоти здійснили пуски у бік російських загарбників.

У дописі захисники процитували гетьмана Івана Мазепу. Рядки поетичного твору "Дума", ймовірно написані ним у 1698 році:

"Самопали набивайте,

Гострих шабель добувайте.

А за віру хоч умріте:

Нехай вічна буде слава, що през шаблю маєм право."

12-та окрема бригада армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка

Підрозділ створили після розпаду СРСР у 1992 році. Бригада має ім'я Віктора Павленка ― командувача Повітряного флоту УНР (1918—1920). Дислокація – місто Новий Калинів, Львівської області.

У війні з Росією вперше гелікоптери були задіяні у травні 2014 року. Вони брали участь у першому бою за Донецький аеропорт. Бригада оснащена різними типами гелікоптерів, серед них — Мі-24, Мі-8, Мі-9, Мі-26.

Нагадаємо, у березні льотчик Повітряних сил розповів про важливість заміни Мі-8. Пілот зазначив, що в Мі-8 слабке бронювання і немає сучасних систем оповіщення про ракети, що наближаються. Тому потрібні нові вертольоти з високоточним озброєнням.

Також у березні стало відомо, що Північна Македонія передала Україні чотири штурмовики Су-25 та може надати гелікоптери. Штурмовики непридатні для польотів, тому скоріш за все будуть розібрані на запчастини.